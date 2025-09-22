Predicciones

Conocé el horóscopo para este lunes 22 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este lunes 22 de septiembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del lunes 22 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

La semana comienza con energía, pero será clave mantener el foco en lo prioritario. Evitá discusiones en el trabajo: tu liderazgo habla por sí solo.

Lee además
Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 18 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Se activa tu costado práctico y podés resolver pendientes económicos. En lo personal, buscá más calma: no todo requiere respuesta inmediata.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

El lunes te trae movimiento y contactos útiles. Una charla laboral o académica abre puertas. En lo sentimental, aparece la necesidad de mayor claridad.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

La semana arranca con emociones fuertes. Prestá atención a tu intuición: puede guiarte en decisiones importantes. Cuidá tu descanso.

horoscopo
Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco.

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

Tu carisma se potencia y podés destacarte en reuniones o presentaciones. En pareja, se pide más paciencia y menos orgullo.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

Es momento de poner orden en proyectos y rutinas. Buen día para organizar papeles o cerrar temas pendientes. En lo físico, prestá atención a tu energía.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

El lunes trae oportunidades de acuerdos y negociaciones. En lo personal, alguien cercano puede sorprenderte con un gesto afectuoso.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Arranca la semana con intensidad: poné tu energía en objetivos claros. Evitá choques con superiores o figuras de autoridad.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

El día favorece el aprendizaje y las nuevas ideas. Podés recibir una propuesta que te entusiasme. En el amor, la comunicación sincera mejora todo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

La semana comienza con foco en el trabajo y la economía. Podés resolver un asunto pendiente que te daba preocupación. En lo personal, más demostración de afecto.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

El lunes impulsa tu creatividad y te abre a contactos nuevos. En pareja o amistades, será clave hablar desde la sinceridad.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad marca tu inicio de semana, pero también tu intuición. Buen momento para actividades artísticas o espirituales. Cuidá tu economía.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este miércoles 17 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este martes 16 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 15 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este domingo 14 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este sábado 13 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este viernes 12 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Mascota activa: descubre las razas de perro más juguetonas y divertidas

¿Por qué tu gato se frota contra tu pierna y luego muerde? Significado y consejos

LO QUE SE LEE AHORA
Mascota activa: descubre las razas de perro más juguetonas y divertidas
Perros con energía

Mascota activa: descubre las razas de perro más juguetonas y divertidas

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2394 del domingo 21 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

El hombre de 32 años cuenta con un frondoso prontuario
Frondoso prontuario

Las Heras: detienen al principal sospechoso por el crimen del hombre hallado muerto en una camioneta

La joven madre de 29 años, fue asesinada por su marido, Damián Minati
Dolor y un pedido de Justicia

A 9 años del femicidio de Janet Zapata en Mendoza: la historia del caso y la condena a su marido

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia
CHOQUE

Cuatro heridos tras un accidente vial en el Acceso Este: el conductor dio positivo en alcoholemia

Te Puede Interesar

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso.
Días claves

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso

Por Marcelo López Álvarez
El Gobierno eliminó las retenciones a la soja y a otros granos hasta el 31 de octubre
MEDIDA OFICIAL

El Gobierno nacional eliminó las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre

Por Sitio Andino Economía
Se publicó el llamado a licitación para la refuncionalización de la Ruta Nacional 143, entre Pareditas y San Rafael.
CONECTIVIDAD EN EL SUR PROVINCIAL

El Gobierno llamó a licitación para repavimentar la Ruta Nacional 143, después de 40 años

Por Cecilia Zabala