Conocé el horóscopo para este jueves 18 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para hoy.

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 18 de septiembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Predicciones Conocé el horóscopo para este martes 16 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Predicciones Conocé el horóscopo para este miércoles 17 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

La jornada trae dinamismo, pero será clave organizar tus prioridades. Evitá la impulsividad en decisiones laborales y financieras.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

El día te pide serenidad frente a pequeños cambios. Podés recibir buenas noticias en lo económico o un apoyo inesperado en lo personal.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Se activa tu costado comunicador: charlas y contactos te darán ventajas. Evitá hablar de más sobre asuntos delicados.

horoscopo Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Buen día para cuidar tu entorno afectivo y reforzar lazos. En lo laboral, tu intuición te guía mejor que la lógica.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

La energía acompaña tus proyectos y podés destacarte. En pareja, prestá atención a pequeños gestos, pueden decir más de lo que imaginás.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

El orden y la planificación serán tus aliados. Oportunidad para avanzar en un proyecto personal. Cuidá el cuerpo: no exijas más de lo necesario.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Tu capacidad para mediar y equilibrar será fundamental. Buen momento para acuerdos o reconciliaciones.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Podés sentir cierta tensión en lo laboral o en vínculos. Usá tu percepción para encontrar el mejor camino. Noticias que cambian planes.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

La inquietud te lleva a buscar nuevas experiencias. Momento ideal para estudiar, viajar o planear un cambio. Energía positiva en el amor.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Día propicio para encarar pendientes. Tus esfuerzos empiezan a rendir frutos. En lo afectivo, alguien puede pedir más cercanía de vos.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

La creatividad y las ideas originales serán tu punto fuerte. Posibles propuestas inesperadas. Rodeate de gente que potencie tu entusiasmo.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Emociones a flor de piel, pero también gran inspiración. Buen momento para actividades artísticas o introspectivas. En lo económico, prudencia.