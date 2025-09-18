Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 18 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 18 de septiembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del jueves 18 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este miércoles 17 de septiembre: qué dicen los astros para los signos
Conocé el horóscopo para este martes 16 de septiembre.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 16 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

La jornada trae dinamismo, pero será clave organizar tus prioridades. Evitá la impulsividad en decisiones laborales y financieras.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

El día te pide serenidad frente a pequeños cambios. Podés recibir buenas noticias en lo económico o un apoyo inesperado en lo personal.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Se activa tu costado comunicador: charlas y contactos te darán ventajas. Evitá hablar de más sobre asuntos delicados.

horoscopo
Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco.

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Buen día para cuidar tu entorno afectivo y reforzar lazos. En lo laboral, tu intuición te guía mejor que la lógica.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

La energía acompaña tus proyectos y podés destacarte. En pareja, prestá atención a pequeños gestos, pueden decir más de lo que imaginás.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

El orden y la planificación serán tus aliados. Oportunidad para avanzar en un proyecto personal. Cuidá el cuerpo: no exijas más de lo necesario.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Tu capacidad para mediar y equilibrar será fundamental. Buen momento para acuerdos o reconciliaciones.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Podés sentir cierta tensión en lo laboral o en vínculos. Usá tu percepción para encontrar el mejor camino. Noticias que cambian planes.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

La inquietud te lleva a buscar nuevas experiencias. Momento ideal para estudiar, viajar o planear un cambio. Energía positiva en el amor.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Día propicio para encarar pendientes. Tus esfuerzos empiezan a rendir frutos. En lo afectivo, alguien puede pedir más cercanía de vos.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

La creatividad y las ideas originales serán tu punto fuerte. Posibles propuestas inesperadas. Rodeate de gente que potencie tu entusiasmo.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Emociones a flor de piel, pero también gran inspiración. Buen momento para actividades artísticas o introspectivas. En lo económico, prudencia.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este lunes 15 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este domingo 14 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este sábado 13 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este viernes 12 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 11 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este miércoles 10 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este martes 9 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 8 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

LO QUE SE LEE AHORA
Dormir siempre boca abajo: qué revela la psicología sobre esta postura
¿Sabías eso?

Dormir siempre boca abajo: qué revela la psicología sobre esta postura

Las Más Leídas

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Congreso nacional

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa video
Investigación judicial

Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

El jefe comunal sanrafaelino lamentó los hechos ocurridos durante la marcha universitaria video
Represión en el Sur provincial

Omar Félix: "Desde el primer momento hubo intención de no permitir la marcha"

Te Puede Interesar

Martín Aveiro y Adolfo Bermejo advierten los soldados de Milei se van cayendo.
Rechazo al veto

Martín Aveiro y Adolfo Bermejo advierten que "los soldados de Milei" se van bajando

Por Cecilia Zabala
Los bonos bajan y el riesgo país sube: cómo reaccionan los mercados
TRAS EL RECHAZO A LOS VETOS

Los bonos bajan y el riesgo país sube: cómo reaccionan los mercados

Por Sitio Andino Economía
Tras el rechazo a sus vetos, Milei apuntó contra la oposición: Son kukas disfrazados.
Polémica

Tras el rechazo a sus vetos, Milei apuntó contra la oposición: "Son kukas disfrazados"

Por Sitio Andino Política