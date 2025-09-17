Predicciones

Conocé el horóscopo para este miércoles 17 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.

Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este martes 16 de septiembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del miércoles 17 de septiembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La jornada invita a revisar planes personales con más paciencia. Buen momento para organizar prioridades y dejar de lado lo que no suma.

Lee además
Conocé el horóscopo para este martes 16 de septiembre.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 16 de septiembre: qué dicen los astros para los signos
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este lunes 15 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El miércoles puede traer una noticia positiva en lo laboral. La clave estará en mantener la calma y no adelantarse a los hechos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Un día ideal para retomar conversaciones pendientes. La comunicación fluirá y te permitirá cerrar asuntos que venías postergando.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La energía se enfocará en el hogar y los afectos. Será buen momento para resolver tensiones familiares y fortalecer vínculos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Se activan oportunidades de mostrar tu creatividad. El miércoles trae reconocimiento por tu esfuerzo y capacidad de liderazgo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La semana avanza con chances de ordenar tus finanzas. El consejo es no apresurarse en gastos importantes y analizar cada detalle.

horoscopo
Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco.

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El día ofrece un aire renovador: ganas de cambio y búsqueda de equilibrio. Es momento de escuchar más tu voz interior.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La intuición estará en alza. Puede ser útil prestar atención a señales o corazonadas, sobre todo en temas profesionales.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El miércoles trae dinamismo social: reencuentros y charlas que motivan. Una propuesta inesperada podría entusiasmarte.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Se destacan avances en proyectos de largo plazo. Es probable que recibas un reconocimiento por tu disciplina y constancia.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Día propicio para planificar viajes o capacitaciones. La mente se abre a nuevas perspectivas y aprendizajes.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El miércoles moviliza emociones intensas. Podrían surgir conversaciones profundas que te ayuden a soltar viejas cargas.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este domingo 14 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este sábado 13 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este viernes 12 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 11 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este miércoles 10 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este martes 9 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 8 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Lo que tu perro intenta decirte al revolcarse en algo maloliente

LO QUE SE LEE AHORA
Lo que tu perro intenta decirte al revolcarse en algo maloliente
Conducta instintiva

Lo que tu perro intenta decirte al revolcarse en algo maloliente

Las Más Leídas

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?
Empresas y Negocios

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?

La provincia de Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería
Oportunidad

Oferta académica: Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería

El episodio que derivó en un juicio civil ocurrió en la cárcel de San Felipe. 
sentencia

Juicio civil: nueva condena al Estado por la muerte de un preso

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles
Atención

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles

Tractores nuevos en San Rafael.
Info al día

San Rafael: tractores nuevos, actividades en el Parque Yrigoyen y robo de cable teléfonico

Te Puede Interesar

Chile celebra sus fiestas patrias y miles de turistas llegarán a la Provincia de Mendoza. 
Ya cruzaron más de 4.000 turistas

El operativo en el Paso Internacional Los Libertadores por las fiestas patrias de Chile

Por Pablo Segura
¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?
VOTACIÓN

¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?

Por Sitio Andino Política
El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Por Pablo Segura