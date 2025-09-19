Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos.

Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este viernes 19 de septiembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del viernes 19 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 18 de septiembre: qué dicen los astros para los signos
Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este miércoles 17 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

La semana cierra con mucha actividad. Aprovechá tu energía para resolver pendientes, pero evitá choques verbales. En el amor, momento de diálogo sincero.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

La calma será tu mejor herramienta para terminar la semana sin estrés. Puede aparecer un reconocimiento en el trabajo o un gesto de gratitud.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Tu curiosidad te lleva a nuevos planes para el fin de semana. Estás con gran capacidad de comunicación, ideal para cerrar acuerdos o aclarar malentendidos.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

El día invita a cuidar el hogar y los afectos. Podés recibir una noticia alentadora de un familiar. En lo laboral, paciencia ante retrasos.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

Se activa tu costado creativo y eso te abre puertas. Buen momento para mostrar talentos. En pareja, la clave será bajar un poco el orgullo.

horóscopo, signo, zodíaco
Conoc&eacute; el hor&oacute;scopo para hoy y enterate del detalle de cada signo.

Conocé el horóscopo para hoy y enterate del detalle de cada signo.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

La organización te permite cerrar la semana con éxito. Atendé tu salud: una pausa o un descanso te vendrá bien. Oportunidad de resolver un tema económico.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Tu carisma atrae apoyos y alianzas. Podés sorprender con una propuesta innovadora. En lo personal, surge la posibilidad de reconciliarte con alguien.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

La intensidad marca tu día. Evitá discusiones innecesarias y canalizá la energía en proyectos propios. En el amor, puede haber revelaciones.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero se enciende y puede traer planes de viajes o escapadas. Una conversación sincera fortalece vínculos.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

La perseverancia da frutos: logros en lo laboral o académico. En lo personal, alguien cercano necesita de tu apoyo. Buen día para planificar a futuro.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Ideas innovadoras te ayudan a destacarte. Una reunión puede abrirte puertas inesperadas. En lo sentimental, hay sorpresas positivas.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad te conecta con tu lado más creativo. El viernes te invita a soltar preocupaciones y disfrutar. En lo económico, manejá todo con prudencia.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este martes 16 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 15 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este domingo 14 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este sábado 13 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este viernes 12 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 11 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este miércoles 10 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este martes 9 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

LO QUE SE LEE AHORA
Una gata millonaria: su dueño era un famoso diseñador y le heredó toda su fortuna
Lujo felino

Una gata millonaria: su dueño era un famoso diseñador y le heredó toda su fortuna

Las Más Leídas

El robo ocurrió en inmediaciones al asentamiento Castro, en Guaymallén. 
Inseguridad

Robo piraña en Guaymallén: asaltaron un colectivo en pleno recorrido

Los Empleados de Comercio en Mendoza celebran el 22 de septiembre y no habrá actividad.
Asueto

Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?
Esta tarde de jueves

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?

El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza.
El clima

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos
Tensión

Video: violenta pelea entre estudiantes de una escuela de Las Heras desató un amplio operativo policial

Te Puede Interesar

El dólar oficial inicia el viernes en un nuevo máximo histórico, superando los $1.500
MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial inicia el viernes con un nuevo máximo histórico, superando los $1.500

Por Sitio Andino Economía
El Gobierno busca un nuevo modelo de explotación para el Aconcagua Arena. 
a manos privadas

El Gobierno concesionará el Aconcagua Arena: por qué quiere que lo administren privados

Por Sitio Andino Política
El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén.
Denuncias

Por qué el Gobierno de Mendoza intervino a los Bomberos de Guaymallén

Por Florencia Martinez del Rio