Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos.

En esta nota de contamos el horóscopo de este viernes 19 de septiembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

La semana cierra con mucha actividad. Aprovechá tu energía para resolver pendientes, pero evitá choques verbales. En el amor, momento de diálogo sincero.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

La calma será tu mejor herramienta para terminar la semana sin estrés. Puede aparecer un reconocimiento en el trabajo o un gesto de gratitud.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Tu curiosidad te lleva a nuevos planes para el fin de semana. Estás con gran capacidad de comunicación, ideal para cerrar acuerdos o aclarar malentendidos.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

El día invita a cuidar el hogar y los afectos. Podés recibir una noticia alentadora de un familiar. En lo laboral, paciencia ante retrasos.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

Se activa tu costado creativo y eso te abre puertas. Buen momento para mostrar talentos. En pareja, la clave será bajar un poco el orgullo.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

La organización te permite cerrar la semana con éxito. Atendé tu salud: una pausa o un descanso te vendrá bien. Oportunidad de resolver un tema económico.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

Tu carisma atrae apoyos y alianzas. Podés sorprender con una propuesta innovadora. En lo personal, surge la posibilidad de reconciliarte con alguien.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

La intensidad marca tu día. Evitá discusiones innecesarias y canalizá la energía en proyectos propios. En el amor, puede haber revelaciones.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero se enciende y puede traer planes de viajes o escapadas. Una conversación sincera fortalece vínculos.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

La perseverancia da frutos: logros en lo laboral o académico. En lo personal, alguien cercano necesita de tu apoyo. Buen día para planificar a futuro.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Ideas innovadoras te ayudan a destacarte. Una reunión puede abrirte puertas inesperadas. En lo sentimental, hay sorpresas positivas.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad te conecta con tu lado más creativo. El viernes te invita a soltar preocupaciones y disfrutar. En lo económico, manejá todo con prudencia.