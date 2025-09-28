Caminar con el celular en la mano: qué dice la psicología sobre este hábito

Por Juan Pablo Strappazzon







Es común ver a personas caminando por la vía pública con el celular en la mano. Aunque parece un gesto cotidiano sin mayor relevancia, la psicología sugiere que podría tener significados más profundos. En esta nota, te contamos qué puede revelar este hábito.

persona caminando con celular (2) Qué significa caminar con el celular en la mano, según la psicología Qué revela caminar con el celular en la mano, según la psicología Caminar con el celular en la mano puede parecer algo inofensivo, casi automático. Sin embargo, detrás de este comportamiento cotidiano, muchas veces se esconde una necesidad más profunda: el temor a “quedar afuera”. Ya sea de conversaciones, eventos, noticias o incluso oportunidades, muchas personas sienten que deben estar disponibles y conectadas todo el tiempo.

Este patrón se relaciona con un fenómeno cada vez más frecuente: la nomofobia, es decir, el miedo irracional a estar sin el celular. Quienes la padecen pueden experimentar desde ansiedad hasta síntomas físicos como taquicardia, simplemente por alejarse del dispositivo. Más allá del impacto en la salud mental, esta dependencia tecnológica también afecta la forma en que nos vinculamos con el entorno y con los demás.

Por eso, especialistas recomiendan evitar caminar con el teléfono en la mano. No solo por una cuestión de seguridad vial, sino también como parte de un uso más saludable, consciente y equilibrado de la tecnología. / Infobae

