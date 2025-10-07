7 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 7 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este martes 7 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del martes 7 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este lunes 6 de octubre: qué dicen los astros para los signos
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 3 de octubre: qué dicen los astros para los signos

La jornada te desafía a mantener la calma: habrá cierta tensión en el entorno, pero tu iniciativa será clave para resolver conflictos.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Podés recibir noticias laborales o financieras que te obliguen a replantear un plan. Es un buen día para ser prudente con los gastos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu capacidad de diálogo te abre puertas. Martes ideal para cerrar acuerdos, firmar papeles o convencer con tus ideas.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones están fuertes, pero te ayudan a conectar mejor con los demás. Momento ideal para el cuidado personal y la familia.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu magnetismo brilla, y podés destacarte en reuniones o proyectos. En lo sentimental, alguien se siente atraído por tu energía.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El orden será tu mejor aliado. Usá el día para avanzar en lo pendiente: tu disciplina marcará la diferencia frente a los demás.

Horóscopo, signos del zodíaco
Conocé el horóscopo para este día y enterate del detalle de cada signo.

Conocé el horóscopo para este día y enterate del detalle de cada signo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu encanto natural abre puertas y facilita acuerdos. Un encuentro inesperado puede traer alegría y sorprenderte gratamente.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Podés descubrir algo oculto o tener una intuición muy clara. Es un martes de revelaciones y decisiones que no podés postergar.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía expansiva te empuja a hacer planes de futuro. Viajes, estudios o proyectos nuevos pueden empezar a tomar forma.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La exigencia laboral sigue alta, pero tu disciplina te mantiene firme. Es un buen día para mostrar tus avances y buscar reconocimiento.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad y la innovación se potencian. Martes propicio para presentar ideas nuevas o animarte a un cambio de rutina.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición será tu guía. Aprovechá la jornada para meditar, crear o conectar con lo espiritual. En lo afectivo, buscás ternura y comprensión.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este jueves 2 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este miércoles 1 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este martes 30 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 29 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Cómo cultivar plantas de Aristolochia en Mendoza y lograr que florezca al máximo: una enredadera impactante

Cómo hacer juguetes para gato y perro con materiales caseros: ideas fáciles y económicas

Comportamiento canino: Cómo saber si tu mascota jadea demasiado y qué hacer al respecto

Qué significa tener la necesidad de limpiar siempre la casa, según la psicología

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo cultivar plantas de Aristolochia en Mendoza y lograr que florezca al máximo: una enredadera impactante
Enredaderas nativas

Cómo cultivar plantas de Aristolochia en Mendoza y lograr que florezca al máximo: una enredadera impactante

Las Más Leídas

El auto del efectivo, completamente volcado, tras el tiroteo ocurrido en Luján de Cuyo. 
está en terapia intensiva

Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

Así quedó el auto en el que se trasladaba el sospechoso. 
importante operativo policial

Robo, tiros y un presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Productores combaten las heladas en Valle de Uco con quemas. video
Dónde y cómo reclamar

Otra vez, el Valle de Uco fue azotado por las heladas y temperaturas bajo cero

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa video
El joven sigue grave

Imputaron a la mujer que apuñaló a su novio de 22 años en General Alvear

García tenía múltiples antecedentes penales por distintos delitos. 
el efectivo sigue aprehendido

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Te Puede Interesar

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos.
Seguridad

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos

Por Florencia Martinez del Rio
Habló Fred Machado y reconoció que a José Luis Espert le dio dinero para la campaña del 2019.
Escándalo antes de las elecciones

Habló Fred Machado y reconoció que financió a José Luis Espert para la campaña del 2019

Por Sitio Andino Política
La caída de árboles genera tragedias. 
Medida

Tras la muerte de una mujer por la caída de un árbol, Maipú Municipio declaró la emergencia

Por Cecilia Zabala