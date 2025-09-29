29 de septiembre de 2025
Conocé el horóscopo para este lunes 29 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para este lunes 29 de septiembre.

Conocé el horóscopo para este lunes 29 de septiembre.

En esta nota de contamos el horóscopo de este lunes 29 de septiembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del lunes 29 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La semana comienza con energía dinámica. Podés recibir noticias que te impulsen a tomar decisiones rápidas. Cuidá la impulsividad en lo laboral.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El lunes trae estabilidad y claridad. Buen día para ordenar tu economía y planificar gastos. En lo afectivo, tu paciencia dará frutos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente estará ágil y creativa. Es probable que aparezcan nuevas ideas o proyectos en el trabajo. Evitá dispersarte y priorizá lo más urgente.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El inicio de la semana puede traer cierta carga emocional. Aprovechá para escuchar tu intuición y actuar con calma. En lo familiar, se resuelve un malentendido.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu liderazgo natural brillará en lo laboral. El lunes te favorece para encarar proyectos importantes. En lo personal, cuidá tu descanso físico.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Día ideal para organizar tareas y enfocarte en detalles. Una charla franca en el ámbito personal puede aclarar tensiones.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El lunes trae oportunidades de conexión y diálogo. Tu carisma ayudará a generar acuerdos. En lo sentimental, se abre un nuevo capítulo.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La semana arranca con intensidad: tendrás que tomar decisiones importantes. Evitá la desconfianza y confiá más en lo que sentís.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Jornada ideal para actividades en equipo. Tu optimismo contagia y genera oportunidades. En lo económico, llega un alivio esperado.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El lunes te enfrenta a mayores responsabilidades, pero tu disciplina será tu mejor herramienta. En lo afectivo, la sinceridad será clave.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Se activa tu deseo de aprender y proyectar. El día puede traer noticias relacionadas con estudios, viajes o contactos en el exterior.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El inicio de semana es propicio para cerrar asuntos pendientes en lo económico. Tu sensibilidad estará a flor de piel, pero también tu capacidad creativa.

