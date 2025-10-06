6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Predicciones

Conocé el horóscopo para este lunes 6 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este lunes 6 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del lunes 6 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 3 de octubre: qué dicen los astros para los signos
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 2 de octubre: qué dicen los astros para los signos

La semana arranca con mucha energía, pero deberás organizarla para no dispersarte. Buen día para enfocarte en nuevas metas laborales.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Podés sentir cierta presión en el trabajo o con las finanzas. No te precipites en decisiones económicas, todo necesita maduración.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación fluye y será clave para destrabar asuntos pendientes. Charlas, reuniones o llamadas traen noticias alentadoras.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán a flor de piel. Necesitás cuidar tu ánimo y no dejarte afectar por tensiones externas. La familia te dará apoyo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Un lunes de protagonismo: tus ideas y tu carisma te posicionan muy bien en lo laboral o en grupos. En lo personal, alguien se siente inspirado por vos.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Día ideal para organizar papeles, cuentas o tareas atrasadas. La disciplina te permitirá arrancar la semana con ventaja.

horóscopo, signo, zodíaco
Conocé el horóscopo para hoy y enterate del detalle de cada signo.

Conocé el horóscopo para hoy y enterate del detalle de cada signo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu diplomacia será clave: un lunes con chances de acuerdos y entendimientos. También es buen momento para cuidar tu imagen personal.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición te guiará hacia decisiones importantes. Puede aparecer un secreto o una verdad que cambia tu perspectiva.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El lunes trae entusiasmo y nuevos planes. Buen día para proyectar viajes, estudios o actividades diferentes. Rodeate de personas que compartan tu visión.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La semana arranca con exigencias laborales, pero tu disciplina te permite avanzar con firmeza. Reconocimientos están más cerca de lo que pensás.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Un inicio de semana creativo. Ideas nuevas aparecen y te motivan a innovar. En lo personal, necesitás más libertad y espacio para expresarte.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad está a pleno: escuchá tu intuición antes de tomar decisiones. El lunes es ideal para actividades espirituales o artísticas.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este miércoles 1 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este martes 30 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 29 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este viernes 26 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Comportamiento canino: Cómo saber si tu mascota jadea demasiado y qué hacer al respecto

Qué significa tener la necesidad de limpiar siempre la casa, según la psicología

Cómo cortarle las uñas a tu perro sin estrés ni frustración

Jardinería: tres plantas resistentes a los vientos fuertes

LO QUE SE LEE AHORA
Comportamiento canino: Cómo saber si tu mascota jadea demasiado y qué hacer al respecto
Señal de alarma

Comportamiento canino: Cómo saber si tu mascota jadea demasiado y qué hacer al respecto

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

La inacción del 911 despertó el malestar social. El autor del crimen recibió perpetua
Un caso que aún duele

Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
informe

Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado

Te Puede Interesar

El Gobierno oficializó las modificaciones que se aprobaron al Estatuto del Empleado Público.
SE REGLAMENTÓ

Ya rige el nuevo Estatuto del Empleado Público: cuáles son los cambios

Por Cecilia Zabala
¿Por qué cuesta instalar el hábito de reciclaje en Mendoza?
La otra cara de los residuos

Reciclaje en casa: por qué es complejo adoptar el hábito y cómo trabajan los municipios

Por Celeste Funes
El tiempo para este lunes 6 de octubre en Mendoza.
El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad