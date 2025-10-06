Conocé el horóscopo para este lunes 6 de octubre: qué dicen los astros para los signos

En esta nota de contamos el horóscopo de este lunes 6 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

La semana arranca con mucha energía, pero deberás organizarla para no dispersarte. Buen día para enfocarte en nuevas metas laborales.

Podés sentir cierta presión en el trabajo o con las finanzas. No te precipites en decisiones económicas, todo necesita maduración.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación fluye y será clave para destrabar asuntos pendientes. Charlas, reuniones o llamadas traen noticias alentadoras.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán a flor de piel. Necesitás cuidar tu ánimo y no dejarte afectar por tensiones externas. La familia te dará apoyo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Un lunes de protagonismo: tus ideas y tu carisma te posicionan muy bien en lo laboral o en grupos. En lo personal, alguien se siente inspirado por vos.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Día ideal para organizar papeles, cuentas o tareas atrasadas. La disciplina te permitirá arrancar la semana con ventaja.

horóscopo, signo, zodíaco Conocé el horóscopo para hoy y enterate del detalle de cada signo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu diplomacia será clave: un lunes con chances de acuerdos y entendimientos. También es buen momento para cuidar tu imagen personal.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición te guiará hacia decisiones importantes. Puede aparecer un secreto o una verdad que cambia tu perspectiva.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El lunes trae entusiasmo y nuevos planes. Buen día para proyectar viajes, estudios o actividades diferentes. Rodeate de personas que compartan tu visión.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La semana arranca con exigencias laborales, pero tu disciplina te permite avanzar con firmeza. Reconocimientos están más cerca de lo que pensás.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Un inicio de semana creativo. Ideas nuevas aparecen y te motivan a innovar. En lo personal, necesitás más libertad y espacio para expresarte.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad está a pleno: escuchá tu intuición antes de tomar decisiones. El lunes es ideal para actividades espirituales o artísticas.