5 de octubre de 2025
Sitio Andino
Qué significa tener la necesidad de limpiar siempre la casa, según la psicología

La limpieza constante de la casa puede esconder algo más profundo. Enterate de lo que la psicología revela sobre este hábito tan común.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Es común encontrarse con personas que sienten la necesidad constante de limpiar la casa. Aunque a simple vista parezca una acción rutinaria, la psicología indica que este comportamiento puede tener significados más profundos. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber.

Qué revela la necesidad constante de limpieza, según la psicología

Para muchas personas, ordenar el entorno es una forma inconsciente de organizar lo que pasa en su mundo interior. Cuando las emociones se desbordan o el estrés se acumula, la limpieza aparece como una actividad que ofrece estructura, previsibilidad y cierta sensación de alivio.

En momentos de ansiedad, tristeza o enojo, realizar tareas concretas (como barrer, acomodar o desinfectar) puede convertirse en una vía para recuperar el control. Poner todo en su lugar no solo tranquiliza, sino que también ayuda a generar una percepción de estabilidad.

Según expertos, esta necesidad de mantener todo limpio puede estar asociada a varios factores: una baja tolerancia al desorden, estados de ansiedad persistente, una fuerte necesidad de control o rasgos de perfeccionismo. En estos casos, la limpieza deja de ser solo una cuestión de orden y pasa a formar parte de una estrategia para gestionar el malestar emocional. / TyC Sports

