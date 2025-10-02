2 de octubre de 2025
Cómo hacer yogur casero en casa: paso a paso

Descubrí la receta de yogur casero con tips clave para lograr una textura cremosa y un sabor natural. Un clásico fácil de preparar en tu cocina.

 Por Analía Martín

El yogur casero es una de esas recetas que nunca pasan de moda y que cada vez más mendocinos se animan a preparar en casa. Con ingredientes simples y un poco de paciencia, podés obtener un yogur natural, económico y saludable. Además, su versatilidad lo convierte en un aliado ideal tanto para desayunos como para postres o salsas frescas.

Ingredientes y primeros pasos

Para esta receta necesitas solo dos ingredientes básicos:

  • 1 litro de leche (pasteurizada, pero no ultrapasteurizada).
  • 1 yogur natural pequeño.

El proceso arranca calentando la leche hasta los 80 °C, sin dejar que hierva. Una buena señal es cuando aparecen pequeñas burbujas en los bordes. Luego, se mezcla un cucharón de leche tibia con el yogur natural hasta que se integren bien. Esa preparación se incorpora al resto de la leche y se coloca en un frasco de vidrio o metal.

El paso clave es la fermentación. El frasco debe envolverse en una toalla o frazada y dejarse en un espacio cerrado —como el horno apagado o una caja— durante al menos 6 horas. Si lo dejás toda la noche, la textura mejora notablemente, volviéndose más cremosa y uniforme. Este proceso reemplaza lo que haría una yogurtera, pero de forma casera y accesible.

Si querés un yogur más espeso, podés añadir una medida de leche en polvo al inicio. Y si lo preferís dulce, se le puede agregar azúcar, miel o endulzante natural antes de llevarlo a fermentar.

Tips y usos en la cocina

En Mendoza, cada vez más familias incorporan el yogur casero no sólo como desayuno, sino como base para preparaciones. El yogur puede conservarse varios días en heladera y su sabor tiende a volverse levemente ácido, lo que realza su carácter natural. Algunas ideas prácticas:

  • Tzatziki griego: ideal como dip fresco.
  • Helado casero: mezclado con frutas de estación.
  • Salsa para kebab o carnes asadas.
  • Torta de yogur 1-2-3, un clásico de la repostería casera.
Con esta receta sencilla, no sólo vas a disfrutar de un producto casero, sino que también vas a tener el control de lo que consumís. El yogur casero es saludable, versátil y mucho más económico que las versiones industriales. Prepararlo en casa se convierte en una experiencia gastronómica simple, pero muy gratificante./Paulina Cocina

