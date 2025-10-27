27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Amor bajo las estrellas

Astrología: los 3 signos con más posibilidades de encontrar el amor esta semana

Según la astrología y el horóscopo semanal, tres signos del zodíaco tendrán una energía especial para atraer el amor y vivir conexiones intensas.

Astrología: los 3 signos con más posibilidades de encontrar el amor esta semana

Astrología: los 3 signos con más posibilidades de encontrar el amor esta semana

Durante esta semana, la astrología se mueve bajo una energía profunda e intensa marcada por el Sol en Escorpio. Las emociones estarán a flor de piel y las relaciones, tanto nuevas como antiguas, podrían atravesar una etapa de transformación. El amor se mezcla con la introspección, y algunos signos sentirán un impulso especial para abrir su corazón.

Astrología y horóscopo: energía emocional en aumento

El Sol y Mercurio en Escorpio invitan a buscar vínculos sinceros y profundos, mientras que la alineación de Marte con Júpiter activa el deseo de avanzar sin miedo. Esta combinación impulsa a los signos más valientes a expresar lo que sienten y a tomar la iniciativa. El cuarto creciente en Acuario, por su parte, abre una puerta a lo inesperado: encuentros fortuitos o mensajes que reavivan viejas historias.

Lee además
Conocé el horóscopo para este viernes 24 de octubre.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 24 de octubre: qué dicen los astros para los signos
Astrología: los 2 signos que reconsideran su carrera profesional
¿Cambio de rumbo?

Astrología: los 2 signos que reconsideran su carrera profesional

En este contexto, los signos de fuego y agua son los más favorecidos por los astros. Las emociones intensas y la necesidad de conexión auténtica marcarán sus días.

pareja, romance, amor (1)
Astrología | ¿Sos de algunos de los 3 signos con más posibilidades de encontrar el amor esta semana?

Astrología | ¿Sos de algunos de los 3 signos con más posibilidades de encontrar el amor esta semana?

Aries, Escorpio y Piscis: los signos más favorecidos por el amor

  • Aries: La unión de Marte —tu planeta regente— con Júpiter te llena de impulso y entusiasmo. Esta semana, tu magnetismo personal se intensifica y podrías atraer a alguien que comparta tu energía y tu pasión. Si ya estás en pareja, será un momento ideal para retomar la chispa con gestos espontáneos o una propuesta diferente.
  • Escorpio: Con el Sol y Mercurio transitando tu signo, tu poder de atracción está en su punto máximo. Te mostrarás más seguro y perceptivo, lo que te permitirá distinguir qué relaciones valen la pena. No se trata solo de amor romántico: también es una etapa para sanar la forma en que te vinculás. Si abrís el corazón, podrías sorprenderte con una conexión que te transforma.
  • Piscis: Gracias a los trinos de agua y al flujo emocional que los acompaña, tu sensibilidad será tu guía. Esta semana podrías sentirte más intuitivo que nunca y captar señales que otros pasan por alto. Una conversación profunda o un reencuentro inesperado puede abrirte la puerta a un vínculo emocional estable y sincero.
aries, escorpio y piscis, astrología
Astrología | Aries, escorpio y piscis, los tres signos con más probabilidades de encontrar el amor

Astrología | Aries, escorpio y piscis, los tres signos con más probabilidades de encontrar el amor

Clima emocional para el resto de los signos

Aunque la energía del amor se concentra en algunos signos, todos pueden aprovechar la influencia escorpiana para reflexionar sobre sus vínculos. Tauro y Virgo sentirán el deseo de estabilidad, mientras que Acuario podría vivir una sorpresa romántica durante el cuarto creciente del 29 de octubre. Leo, por su parte, deberá equilibrar su deseo de atención con la empatía hacia el otro, mientras que Sagitario podría descubrir que el amor aparece cuando baja la guardia.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este jueves 23 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este miércoles 22 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: qué signos tienen más chances de recibir una propuesta romántica esta semana

Conocé el horóscopo para este martes 21 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 20 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este viernes 17 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Descubrí el ritual del Día de lo muertos para honrar a las mascotas que partieron

Ni suerte ni abundancia: por qué recomiendan poner un corcho dentro de un frasco con harina

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este lunes 27 de octubre en Mendoza.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este lunes 27 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Te Puede Interesar

El rescate fue en horas de la madrugada, en Uspallata.
despliegue policial

Importante operativo para rescatar a un hombre perdido en Uspallata

Por Pablo Segura
Quiénes son los nuevos concejales en San Martín tras los resultados de las Elecciones 2025.
Mapa interactivo

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de San Martín

Por Cecilia Zabala
Tras las elecciones 2025, Alfredo Cornejo salió a hacer anuncios para el Este.
Tras las elecciones

Mendoza acelera su desarrollo vial: Cornejo presentó obras clave para el Este provincial

Por Florencia Martinez del Rio