Astrología: qué signos tienen más chances de recibir una propuesta romántica esta semana

Según la astrología y el horóscopo, esta semana podría traer una sorpresa amorosa para quienes estén listos para abrir su corazón.

La astrología anuncia días de renovación y emociones intensas. La Luna Nueva en Libra marca un momento ideal para redefinir vínculos y abrirse a nuevos comienzos, mientras que su paso a Escorpio promete profundidad y verdades reveladoras. El amor y las propuestas románticas estarán en el aire, pero algunos signos sentirán esta energía con más fuerza que otros.

Astrología y horóscopo: una semana para el amor

Esta semana, los movimientos astrales invitan a mirar de cerca nuestras relaciones. La Luna Nueva en Libra simboliza el inicio de una nueva etapa emocional, donde el deseo de armonía y compromiso se vuelve protagonista. Sin embargo, con el ingreso de la Luna en Escorpio, lo que comienza con sutileza puede transformarse en pasión intensa o en confesiones profundas.

Astrología | Escorpio y Tauro, dos de los signos con grandes cances de recibir una propuesta romántica

Escorpio y Tauro son los signos más favorecidos para recibir una propuesta romántica. Escorpio, con Mercurio y Marte transitando su signo, tiene una energía magnética, directa y emocional. Si sos de Escorpio, alguien podría animarse a dar el paso que esperabas, movido por tu poder de atracción y tu sinceridad emocional.

Por su parte, Tauro, signo regido por Venus, se beneficia del deseo de estabilidad y ternura que despierta la Luna en Libra. Una conversación o un reencuentro puede convertirse en algo más profundo, especialmente si la conexión ya venía creciendo.

Los signos que podrían sorprenderse

Aunque Escorpio y Tauro sean los protagonistas, otros signos también sentirán la influencia romántica de esta semana. Cáncer, Libra y Piscis pueden experimentar avances significativos si bajan la guardia y se permiten confiar.

  • Cáncer: la energía de Libra armoniza con tu necesidad de seguridad emocional. Una propuesta podría llegar desde alguien de tu entorno más cercano.
  • Libra: con la Luna Nueva en tu signo, todo comienza de nuevo. Si estabas esperando una señal o un gesto afectivo, esta semana puede traer claridad y nuevas oportunidades.
  • Piscis: con la influencia de Escorpio, tu intuición se afina. Podrías descubrir que alguien siente algo más que amistad.
Astrología | La Luna Nueva en Libra es un momento ideal para hacer tus intenciones relacionado a la pareja

Consejos astrológicos para aprovechar la energía

La Luna Nueva en libra, la cual se perfeccionó hoy 21/10 a las 09:24 AM, abre un portal energético para manifestar deseos, especialmente en temas del corazón. Es el momento perfecto para escribir tus intenciones, reflexionar sobre qué tipo de vínculo querés y qué estás dispuesto a ofrecer.

Durante la segunda mitad de la semana, con el sol en Escorpio, conviene evitar manipulaciones o presiones emocionales. Dejá que las cosas fluyan desde la autenticidad. Las conversaciones que se den bajo esta influencia pueden definir el rumbo de una relación. La astrología marca un tiempo para confiar, expresar lo que se siente y permitir que el amor avance. Si el universo te da una oportunidad, esta vez, no la dejes pasar.

