Once empresas buscan renovar Potrerillos, con mejoras en el ingreso a la vieja villa

Once empresas buscan concretar la renovación del ingreso a la vieja villa de Potrerillos

Por Sitio Andino Política







Más de diez empresas presentaron sus empresas para el proyecto de renovación del ingreso a la vieja villa de Potrerillos. En total hubo seis ofertas económicas y la obra será inspeccionada por Vialidad Mendoza.

El proyecto consta de repavimentación y refuncionalización de la Ruta Provincial 89, como también la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Blanco, que unirá la RP 89 con la RP 82, remplazando al actual, más chico y de mucha antigüedad.

Por su parte, el titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, remarcó que “este proyecto son tres obras en una, porque por un lado está la interconexión de la RP 82 con la RP 89 a través del puente, por otro lado, tenemos la obra del nuevo puente en sí mismo, y finalmente, la renovación de un tramo de 3,3 kilómetros de la RP 89, que es el ingreso a Potrerillos que vincula a las villas cordilleranas y que va desde el puente nuevo hasta el badén del arroyo El Salto”.

Respecto del nuevo puente, Romagnoli indicó que “se va a construir en paralelo al puente actual, por lo cual no va a generar interrupciones de tránsito y va a tener un ancho de nueve metros, que permitirá que haya una mayor fluidez en la circulación para toda la zona”.

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui, destacó que se trata de “una obra muy necesaria para el tránsito, para mejorar la seguridad vial y para agilizar una zona con un crecimiento cada vez mayor, la que se suma a una serie de obras que se están haciendo en todo el perilago del dique Potrerillos para su desarrollo”. Potrerillos La obra potenciará la localidad y atraerá al turismo. Prensa Gobierno de Mendoza Los detalles de la obra de Potrerillos La obra tiene un presupuesto previsto de $10.698 millones y un plazo de ejecución de 12 meses. En total, se presentaron seis propuestas, en las que algunas trabajarían varias empresas en conjunto. Las constructoras que llevaron propuestas a la sede central de la Dirección Provincial de Vialidad fueron: CEOSA,

UT conformada por Hugo del Carmen Ojeda SA, Semisa SA, y Brizuela y Villafañe SRL,

Green SA,

UT integrada por Genco SA y Laugero Construcciones SA,

Dafre Obras Civiles SA,

UT compuesta por Ayfra SRL, Tolcom SA y Procom SRL.