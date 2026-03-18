Aysam ocupará terrenos en Potrerillos para construir un acueducto clave para el masterplan turístico. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Política







El Departamento General de Irrigación autorizó a Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam) a avanzar sobre terrenos ubicados sobre la Ruta Nacional 7, en Luján de Cuyo para ejecutar obras de infraestructura vinculadas al Master Plan Desarrollo Turístico Perilago Potrerillos, de acuerdo con la resolución 267 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida establece la declaración de utilidad pública de cuatro parcelas, pertenecientes a las firmas Ramón J.C. Lo Bianco S.A. y Cobec S.A., para la construcción de un acueducto de 800 mm para el abastecimiento de agua, a la altura del km 1091 de la ruta 7, en el contexto del proyecto turístico en Potrerillos.

En el texto se explica que la Dirección de Asuntos Legales emitió dictamen en el cual indica que la empresa cumplió con la normativa vigente para avanzar en la declaración de utilidad pública. Esto habilita, en caso de ser necesario, la ocupación temporaria de los terrenos y los procesos de donación o expropiación.

14 de Enero de 2025, Potrerillos, turismo, turistas, montaña mendocina, perilago, verano, túnel dique Dique Potrerillos. Foto: Cristian Lozano Además, la resolución indica que la medida tendrá carácter preventivo hasta tanto se concreten las obras previstas y se ponga en funcionamiento el servicio. Una vez finalizada la intervención, se deberá realizar la demarcación definitiva de los inmuebles, conforme al régimen catastral vigente, y proceder a su inscripción en los registros públicos provinciales.

El proyecto turístico en Potrerillos El proyecto integral de desarrollo del Perilago Potrerillos incluirá infraestructura turística y deportiva, además de los servicios de los clubes de windsurf, kitesurf, navegación a vela, remo y buceo, con acceso público, libre y gratuito a toda la costa. Las inversiones previstas es de alrededors $5.000.000.000. El plan prevé infraestructura y servicios como camping, restaurante, asadores, baños, estacionamiento, fogoneros, food trucks, actividades acuáticas y deportes de montaña, además de hospedajes sustentables y gastronomía de primer nivel. También se proyecta la incorporación de un servicio de turismo en helicóptero. pedido_308463_17032026