22 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Predicciones

Conocé el horóscopo para este miércoles 22 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este miércoles 22 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del miércoles 22 de octubre

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tendrás que poner en marcha todos tus conocimientos para lidiar con situaciones difíciles. Podría surgir una oportunidad laboral inesperada. Es un día para la acción concreta en lugar de solo ideas, especialmente en asuntos de recursos compartidos.

Lee además
Astrología: qué signos tienen más chances de recibir una propuesta romántica esta semana
Predicciones semanales

Astrología: qué signos tienen más chances de recibir una propuesta romántica esta semana
Conocé el horóscopo para este martes 21 de octubre de 2025.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 21 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es un período propicio para la consecución de metas materiales. En lo afectivo, es crucial que elijas entre lo que te da seguridad y un riesgo que te seduce. La estabilidad económica vendrá si mantienes una actitud positiva hacia planes a largo plazo.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente activa puede agotarte si no pones límites. Busca espacios de silencio y descanso digital. En el ámbito profesional, tendrás claridad en tus palabras y podrás convencer a otros con tu carisma para negociaciones o acuerdos importantes.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Necesitarás priorizar el descanso y el autocuidado. En lo familiar, procura eludir disputas en el entorno; saldrá a relucir tu espíritu guerrero para proteger a los tuyos. La diplomacia y la moderación te llevarán al éxito en tus tratos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El Sol ilumina tu área de carrera (a partir de la Temporada de Escorpio), trayendo oportunidades de reconocimiento, pero también exigencias. Organiza bien tu tiempo. No pierdas energía en discusiones inútiles; deja que tu brillo hable por ti.

horoscopo-signos_del_zodiaco-astrologia_456715086_141589549_1706x960.jpg
Conocé el horóscopo para este miércoles 22 de octubre de 2025.

Conocé el horóscopo para este miércoles 22 de octubre de 2025.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Contarás con una energía positiva para cristalizar tus objetivos. Se abre un ciclo para ordenar cuentas y crear estrategias financieras más sólidas. Se favorecen tus finanzas, quizás monetizando tu talento.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El Sol abandona tu signo, lo que marca el final de tu ciclo de renovación personal, pero se abre un ciclo para valorar más tu tiempo y energía. Cualquier negociación o contrato que inicies ahora será positivo. Neptuno te ayudará a distinguir entre ilusiones y realidades en el amor.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

¡Comienza tu temporada! Sentirás una renovación de energía en cuerpo y mente. Estarás más enfocado y eficiente. Esta es una excelente oportunidad para embarcarte en nuevos proyectos o darle un impulso a los que ya tienes. Deja las culpas de lado.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu familia será a quien más desees tener cerca. Se vislumbra una ocasión importante para la expansión o el desarrollo. Podría aparecer algún problema con tu jefe que deberás resolver sin dar vueltas. Controla tu carácter.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Disfrutarás de un periodo de firmeza y consolidación. El éxito profesional se impulsa; una imagen positiva y la confianza en ti mismo serán fundamentales para consolidar tu posición laboral. Un amigo podría convertirse en un buen socio.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Se ilumina tu camino hacia el éxito a partir de hoy. Es un período indicado para perseguir tus objetivos con toda tu energía. Todo lo que te propongas tiene un alto potencial de convertirse en un logro significativo. Recibirás dos noticias importantes.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu percepción estará muy aguda; es fundamental guiarte por tu intuición. Es tiempo de pensar en ti y tomar decisiones profesionales. La pesadez podría deberse a la falta de motivaciones verdaderas; es hora de actuar y dejar el miedo.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este lunes 20 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este viernes 17 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 16 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este miércoles 15 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 13 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este domingo 12 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Cómo armar una huerta vertical en balcones del Gran Mendoza

Descubrí las 6 razas de perro que mejor se adaptan al clima de Mendoza y por qué

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo armar una picada con productos regionales de la gastronomía mendocina
Sabores mendocinos

Cómo armar una picada con productos regionales de la gastronomía mendocina

Las Más Leídas

El joven fue fundador de la comunidad de choferes y aficionados al transporte público
Tristeza

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143.
Conexión regional

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft video
Educación del futuro

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft

Te Puede Interesar

El gobernador recibió al equipo de Sitio Andino en Casa de Gobierno, a días de las elecciones legislativas.
Entrevista con Sitio Andino

Cornejo: "Si se hubiera seguido la estrategia de Mendoza, La Libertad Avanza tendría más triunfos"

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Julieta Silva fue condenada por segunda vez en su vida. 
juicio abreviado

Condenaron a Julieta Silva en San Rafael: los detalles de la sentencia

Por Cristian Pérez Barceló