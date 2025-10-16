16 de octubre de 2025
Sitio Andino
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 16 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para este jueves 16 de octubre.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 16 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del jueves 16 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

A pesar de cambios de humor, sentirás una gran tranquilidad y equilibrio emocional en tu interior. Es crucial que vigiles tu dieta y descanso; evita los excesos.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu actividad profesional te llevará a desplazamientos que te brindarán beneficios. El amor te sonreirá con facilidad. Entras en un ciclo muy positivo para lo emocional.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Aumentarán tus contactos sociales. Escucha todas las proposiciones, pero no te precipites en las decisiones. Usa tu intuición, que estará muy acertada.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Será una jornada llena de sorpresas que podrían tocar tu fibra sensible. Aunque tu mente esté dispersa, tu corazón crecerá en amor. Se avecinan momentos románticos.

Horóscopo, signos, astros
Conocé el horóscopo para hoy.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Buscarás expandir tu ser y lograrás altos niveles de rendimiento. Es un día ideal para exponer tus necesidades y ser el protagonista de tu propia historia.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Aparecerán muchos proyectos y actividades que te motivarán. Tu vida social y laboral será intensa. Incluso el azar puede estar de tu parte.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) Tu actitud será la clave para triunfar. No permitas que un pequeño achaque de salud te desanime; disfruta de lo que la naturaleza te ofrece a tu alrededor.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

El lado sentimental te aportará todo lo que deseas si no te precipitas. Pide menos y recibirás mucho más de lo que esperas. Un viejo asunto económico se resolverá a tu favor.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Se vislumbra una ocasión importante para la expansión o el desarrollo. Tienes el apoyo de los astros para emprender nuevos caminos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Disfrutarás de un periodo de firmeza y consolidación. El esfuerzo que has venido haciendo empieza a dar señales de recompensa y reconocimiento.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Hay posibilidad de experimentar alteraciones o sucesos no planeados. Plutón directo en tu signo te impulsa a tomar el control de tu proceso personal y transformarte.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu percepción e intuición estarán muy agudas, lo que es fundamental para guiar tus pasos. Un día excelente para la inspiración y la conexión espiritual.

