13 de octubre de 2025
Conocé el horóscopo para este lunes 13 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este lunes 13 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del lunes 13 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Arrancás la semana con determinación y fuerza interior. Todo lo que emprendas hoy tiene alto potencial de éxito. En el amor, la sinceridad será tu mejor aliada.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Los astros te invitan a dar un paso a la vez. No te apures: lo que construís con calma será duradero. En el amor, un gesto afectuoso puede fortalecer un vínculo importante.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente está ágil y creativa. Aprovechá para comunicar tus ideas o resolver temas pendientes. En el amor, tu simpatía atrae a alguien que te observa hace tiempo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El lunes se presenta con emociones intensas pero positivas. En el trabajo, confiá en tu intuición. En el amor, una charla honesta puede marcar un nuevo comienzo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu liderazgo natural se destaca. Es un día excelente para tomar decisiones y motivar a otros. En el amor, la pasión te acompaña y alguien especial podría declararte sus sentimientos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Empezás la semana con foco y claridad. Aprovechá para ordenar tus prioridades. En el amor, los pequeños gestos de cariño hablarán más que las palabras.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La energía del día te impulsa a buscar armonía. En el trabajo o el hogar, usá tu diplomacia para resolver diferencias. En el amor, el romanticismo renace.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

El universo te da poder personal. Usalo con sabiduría. Hoy podrías tomar una decisión importante. En el amor, la intensidad te envuelve, pero recordá no perder la calma.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La semana arranca con entusiasmo y optimismo. Nuevas oportunidades se asoman. En el amor, dejá que el humor y la espontaneidad te guíen.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día de avances concretos. Los resultados comienzan a verse y eso te motiva. En el amor, no temas mostrar tu lado tierno: la conexión será más profunda.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

El lunes trae nuevas ideas y proyectos creativos. Escuchá tu intuición antes de tomar decisiones. En el amor, la libertad y el respeto mutuo serán esenciales.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El día invita a confiar en tu sensibilidad. En el trabajo, tu empatía puede resolver conflictos. En el amor, dejate guiar por el corazón sin miedo a lo que venga.

