12 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Buenos hábitos

Qué hacer primero al volver de pasear con tu perro: fundamental para su salud

Los expertos explican el hábito clave que protege a tu perro y mantiene a tu mascota limpia después de cada paseo.

Qué hacer primero al volver de pasear con tu perro: fundamental para su salud

Qué hacer primero al volver de pasear con tu perro: fundamental para su salud

 Por Analía Martín

Salir a caminar con el perro es uno de los momentos más esperados del día, tanto para el animal como para su dueño. Pero, según los especialistas, lo que hacés al regresar es tan importante como el paseo mismo. Un simple hábito puede marcar la diferencia entre una mascota sana y una que desarrolle molestias o infecciones.

Limpiar las patas: el primer paso al llegar a casa

Los expertos son categóricos al afirmar que “lo primero que tenés que hacer cuando volvés de pasear con tu perro es limpiarle las patas”. Este gesto sencillo no sólo protege su salud, sino que también ayuda a mantener la higiene del hogar.

Lee además
Aumentan los casos de leishmaniasis visceral en perros: cómo proteger a tu mascota
Alerta sanitaria

Aumentan los casos de leishmaniasis visceral en perros: cómo proteger a tu mascota
mercedes rus despidio a cira, la perra policia con mas de una decada de servicio
En San Martín

Mercedes Rus despidió a Cira, la perra policía con más de una década de servicio

Durante las caminatas, los perros pisan superficies muy distintas: veredas calientes, charcos, tierra, restos de comida, basura o sustancias químicas. Al regresar, suelen lamerse las patas, llevando así bacterias o toxinas a su organismo. Este comportamiento, aunque natural, puede derivar en problemas digestivos o intoxicaciones leves si no se toman precauciones.

pata de perro, mascota
Limpiar las patas de tu perro es fundamental

Limpiar las patas de tu perro es fundamental

Un hábito esencial para la salud de tu mascota

Más allá de la limpieza, revisar las patas después del paseo es una excelente oportunidad para detectar lesiones o irritaciones. Espigas, astillas, grietas o pequeñas heridas pueden pasar desapercibidas si no se observan con cuidado. Por eso, los expertos recomiendan dedicar unos minutos a inspeccionar las almohadillas y el espacio entre los dedos. Este hábito, incorporado a la rutina diaria, puede evitar infecciones, dermatitis o irritaciones que luego requieran atención veterinaria.

Para hacerlo correctamente, se puede utilizar:

  • Una toalla húmeda o un paño suave con agua templada.
  • Toallitas específicas para mascotas, sin alcohol ni fragancias fuertes.
  • Un secado completo después de la limpieza, para evitar la acumulación de humedad.

Precauciones según el clima y el tipo de suelo

El estado de las patas también depende del entorno. En días de lluvia, el barro y la humedad pueden predisponer a infecciones cutáneas, mientras que en jornadas calurosas el asfalto caliente puede quemar o resecar las almohadillas.

Para protegerlas, los expertos recomiendan:

  • Hidratar las patas con cremas o bálsamos específicos para perros.
  • Evitar paseos en horarios de calor extremo.
  • Controlar que no queden restos de arena, tierra o sal (en zonas donde se usa para derretir hielo).

Cuidar las patas de tu mascota no sólo es una cuestión de higiene, sino de bienestar integral. Unos pocos minutos al regresar del paseo pueden prevenir enfermedades, mejorar su confort y fortalecer el vínculo con tu perro, que sentirá ese momento como un gesto de cariño y atención./TN.

Temas
Seguí leyendo

Ni husky ni pastor alemán: las tres razas de perro más propensas al comportamiento destructivo

Cómo hacer juguetes para gato y perro con materiales caseros: ideas fáciles y económicas

Comportamiento canino: Cómo saber si tu mascota jadea demasiado y qué hacer al respecto

Cómo cortarle las uñas a tu perro sin estrés ni frustración

Mitos y verdades acerca de los perros: ¿conviene castrar a una perra después del primer celo?

La Policía de Mendoza recuperó bienes robados gracias a su perro rastreador

Conocé el horóscopo para este domingo 12 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Jardinería: causas y soluciones para hojas arrugadas en tus plantas

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este domingo 12 de octubre: qué dicen los astros para los signos.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este domingo 12 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

El Lobo logró el objetivo (Foto: Prensa GyE).
sufrida victoria

¡El Lobo es de Primera! Gimnasia venció en los penales al Deportivo Madryn y logró el ascenso

Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas
Fascinante

Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas

La Policía detuvo a un menor con un arma de fuego en Las Heras
Grave

La Policía detuvo a un menor con un arma de fuego en Las Heras

La Selección brilla en el Mundial Sub-20: derrotó 2-0 a México y se mete en semifinales
Tras 18 años

La Selección brilla en el Mundial Sub-20: derrotó 2-0 a México y se mete en semifinales

La Policía de Mendoza desarticuló una red de narcotráfico que operaba entre Bolivia, San Juan y Mendoza.
Gran operativo

La Policía de Mendoza desarticuló una red de narcotráfico con conexiones en San Juan y Bolivia

Te Puede Interesar

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable.
Energía y Tecnología

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable

Por Marcelo López Álvarez
El presidente quedó en el medio de una discusión que en San Rafael se libró meses atrás. video
Febrero de 2026, fecha clave

La visita de Milei a San Rafael calentó el debate por la autonomía y un referente se anotó para constituyente

Por Facundo La Rosa
Cuántos son los votantes en cada rincón de Mendoza.
en números

Elecciones 2025: el mapa interactivo que muestra cuántos son los votantes en cada rincón de Mendoza

Por Cecilia Zabala