Conducta canina

Ni husky ni pastor alemán: las tres razas de perro más propensas al comportamiento destructivo

Tu perro puede volverse una mascota destructiva si no recibe suficiente estímulo. Descubrí cuáles son las razas más propensas a este tipo de conductas.

Ni husky ni pastor alemán: las tres razas de perro más propensas al comportamiento destructivo

Ni husky ni pastor alemán: las tres razas de perro más propensas al comportamiento destructivo

 Por Analía Martín

En el mundo del cuidado de mascotas, conocer las necesidades de cada perro es clave para mantener su bienestar físico y emocional. Algunas razas, por su nivel de energía y su inteligencia, pueden desarrollar conductas destructivas si no se las estimula correctamente. Identificar cuáles son y entender cómo acompañarlas es esencial para una convivencia armoniosa.

Las tres razas de perro más propensas a la conducta destructiva

Según especialistas en comportamiento animal, hay tres razas que destacan por su energía, inteligencia y necesidad constante de actividad. Cuando estas demandas no se satisfacen, el aburrimiento y la ansiedad pueden transformarse en comportamientos destructivos.

  • Collie: Famoso por su inteligencia y entusiasmo, el collie fue criado para tareas de pastoreo. Necesita desafíos mentales y actividad física diaria. Si no canaliza su energía, puede volverse ansioso y morder objetos o correr sin control. Los paseos largos y los juegos de agilidad son fundamentales para mantenerlo equilibrado.
  • Malinois belga: Es un perro de trabajo con una energía incansable y una gran capacidad de concentración. Sin suficientes desafíos, puede desarrollar ansiedad por separación, ladrar en exceso o dañar muebles y puertas. Requiere estímulos mentales y rutinas de ejercicio que imiten las tareas para las que fue criado, como rastreo o búsqueda.
  • Spaniel de trabajo: Esta raza, originaria de Inglaterra, posee una resistencia y un impulso natural para cazar y explorar. Si no tiene espacio o actividad, puede aburrirse con facilidad y descargar su energía rompiendo objetos o excavando. Una hora diaria de caminata, juegos de olfato y tareas de rastreo lo ayudan a mantener la calma.
Collie, Malinois belga y spaniel de trabajo, razas de perro
Collie, Malinois belga y Spaniel de trabajo: tres de las razas de perro m&aacute;s propensas a conductas destructivas

Collie, Malinois belga y Spaniel de trabajo: tres de las razas de perro más propensas a conductas destructivas

Cómo evitar que tu perro se vuelva una mascota destructiva

Tener una de estas razas implica más compromiso, pero también una enorme recompensa. Los expertos recomiendan combinar ejercicio físico con estimulación mental, ya que ambas son igual de importantes para el equilibrio de un perro activo.

husky, raza de perro
El entrenamiento diario es fundamental para evitar que tu perro tenga conductas destructivas

El entrenamiento diario es fundamental para evitar que tu perro tenga conductas destructivas

Algunas estrategias efectivas son:

  • Paseos diarios de al menos una hora, adaptados a su nivel de energía.
  • Juegos interactivos, como buscar objetos o juguetes con premios escondidos.
  • Entrenamiento estructurado, donde aprenda comandos nuevos o realice tareas simples.
  • Socialización frecuente, permitiéndoles interactuar con otros perros para liberar energía.
  • Rutinas estables, que le den seguridad y eviten el estrés.

El aburrimiento es una de las principales causas de los comportamientos destructivos en perros inteligentes y activos. Pero con dedicación, juegos y tiempo de calidad, estas razas pueden canalizar su energía en actividades positivas.

