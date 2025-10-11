Aumentan los casos de leishmaniasis visceral en perros: cómo proteger a tu mascota

La leishmaniasis visceral canina vuelve a encender las alarmas en el norte del país. En lo que va del año, ya se registraron 95 casos en la provincia de Salta , una cifra que supera los registros de 2024. Esta enfermedad afecta principalmente al perro , pero también puede transmitirse a las personas, generando preocupación en las familias que conviven con mascotas.

La leishmaniasis visceral es causada por un parásito transmitido por la picadura de un insecto muy similar al mosquito , conocido como flebótomo. Este vector se infecta al alimentarse de un perro enfermo y luego puede contagiar a otros animales o incluso a humanos. Una vez infectado, el perro se convierte en un reservorio de la enfermedad , lo que facilita su propagación en zonas rurales y urbanas.

Según el Ministerio de Salud de Salta, más del 90% de los casos se concentran en los departamentos San Martín, Rivadavia y General Güemes , aunque ya se detectaron contagios en otras localidades. Los expertos insisten en que la prevención es la herramienta más efectiva , dado que el tratamiento resulta complejo y costoso.

Detectar la enfermedad a tiempo puede marcar la diferencia. Los signos más comunes en los perros incluyen:

Pérdida de peso y apetito.

Caída del pelo y descamación alrededor de ojos y hocico.

Crecimiento exagerado de las uñas.

Úlceras en la piel y hemorragias nasales.

Debilidad general y cambios en el comportamiento.

Ante cualquiera de estos síntomas, los veterinarios recomiendan consultar de inmediato y realizar pruebas diagnósticas, ya que el diagnóstico precoz puede mejorar el pronóstico del animal.

Prevención: cómo cuidar a tu perro y evitar la propagación

Si bien, hasta el momento, la mayoría de los casos se encuentra en la provincia de Salta, es importante conocer cómo cuidar a tu perro. Al respecto, el jefe del Programa de Zoonosis de Salta, Nicolás Ruiz, explicó que el Ministerio de Salud Pública implementó un Plan de Vigilancia y Control para la Leishmaniasis Visceral 2025-2030, en conjunto con municipios, colegios veterinarios y asociaciones protectoras.

Para los dueños de mascotas, los especialistas recomiendan:

Colocar collares repelentes o pipetas específicas.

Evitar que el perro duerma al aire libre, especialmente en zonas endémicas.

Mantener los patios limpios y sin materia orgánica acumulada.

Controlar periódicamente la salud del animal con su veterinario de confianza.

Además, los perros infectados también deben usar repelentes, ya que esto reduce las probabilidades de que sean picados nuevamente y contribuyan a la transmisión del parásito.

Con el aumento de los casos, los especialistas resaltan la importancia de la prevención y la detección temprana. Cuidar a tu perro implica también proteger a tu familia y a toda la comunidad, ya que la leishmaniasis es una zoonosis que puede afectar tanto a animales como a personas./Página12.