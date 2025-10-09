9 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 9 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para este jueves 9 de octubre en Mendoza.

Conocé el horóscopo para este jueves 9 de octubre en Mendoza.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 8 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del jueves 9 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu energía está en alza y eso te permite resolver pendientes con rapidez. No dejes que la impaciencia te juegue en contra. En el amor, se abren caminos para un nuevo comienzo.

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 7 de octubre: qué dicen los astros para los signos
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este lunes 6 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Los temas económicos cobran protagonismo. Es momento de cuidar gastos y planificar mejor. En lo afectivo, una charla sincera fortalece un vínculo importante.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Día ideal para encuentros, entrevistas o nuevas conexiones. Tu simpatía natural atraerá oportunidades laborales y amorosas. Aprovechá el buen clima social.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Necesitás un poco de calma interior. Evitá sobrecargarte con responsabilidades ajenas. En pareja, la comprensión mutua será clave para evitar malentendidos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Los astros te dan protagonismo y brillo, pero también te piden humildad. En el trabajo, podrías recibir elogios. En el amor, alguien te mira con admiración.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Un día para organizar, limpiar y soltar lo que ya no sirve. En lo profesional, se avecinan mejoras si confiás más en tus capacidades. En el amor, se aclaran dudas.

horoscopo.jpg
Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos.

Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu encanto natural está potenciado y eso te ayudará a abrir puertas. Buen día para tomar decisiones sentimentales o iniciar algo nuevo. Cuidá tus energías.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Los astros te invitan a mirar hacia adentro. La intuición te guía hacia una respuesta que esperabas. En lo laboral, una oportunidad que parecía perdida podría resurgir.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

La jornada trae dinamismo y entusiasmo. Perfecta para viajes, proyectos o reuniones. En el amor, el optimismo será tu mejor aliado.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Buen momento para planificar a largo plazo. Tus esfuerzos empiezan a rendir frutos. En pareja, se refuerzan los lazos si mostrás tu lado más sensible.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu mente creativa está en su punto más alto. Ideal para innovar o iniciar un cambio de rumbo. En el amor, alguien podría confesarte algo inesperado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La energía del día te conecta con tu mundo interior. Escuchá tus emociones y no te exijas tanto. Un gesto amable de alguien cercano te alegrará el día.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este viernes 3 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 2 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este miércoles 1 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este martes 30 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 29 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Cómo prepararte para adoptar un gato como tu primera mascota

Cinco plantas fáciles de cultivar que mejoran la digestión: la última muy pocos la conocen

Descubrí la gastronomía de Mendoza: 5 platos típicos que todo turista, y local, debe conocer

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo prepararte para adoptar un gato como tu primera mascota
Cuidado felino

Cómo prepararte para adoptar un gato como tu primera mascota

Las Más Leídas

García tenía múltiples antecedentes por robo, pero para la justicia el policía cometió un homicidio típico. 
no hubo legítima defensa

Imputaron por homicidio e irá a la cárcel el policía que mató a un supuesto ladrón

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3311 del miércoles 8 de octubre

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente
Regreso inesperado

Reaparece en Argentina una de las aves más poderosas del continente

La Policía Federal y la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico realizaron un operativo en distintos operativos de Mendoza
Operativo federal

Desbarataron una red vinculada al narcotráfico en Mendoza: 3 detenidos y 9 allanamientos

Te Puede Interesar

El Jefe de Estado recorrerá la capital provincial este jueves
En campaña

No solo en San Rafael: Javier Milei tendrá otra actividad en la Ciudad de Mendoza

Por Sitio Andino Política
Donald Trump mete al Estado en la minería y compra una empresa canadiense
Geopolitíca y economía

Donald Trump mete al Estado en la minería y compra una empresa canadiense

Por Marcelo López Álvarez
Premio Nobel de Literatura 2025: reconocieron a un autor húngaro por su obra convincente y visionaria
Distinción

Premio Nobel de Literatura 2025: reconocieron a un autor húngaro por su "obra convincente y visionaria"

Por Sitio Andino Sociedad