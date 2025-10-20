Conocé el horóscopo para este lunes 20 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Por Sitio Andino Lifestyle 20 de octubre de 2025 - 07:24 En esta nota de contamos el para todos los signos: las predicciones en horóscopo de este lunes 20 de octubre de 2025 salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Horóscopo del lunes 20 de octubre de 2025
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Arranca la semana con energía y determinación. Un proyecto que parecía trabado empieza a moverse. En el amor, más diálogo y menos impulso.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Tu foco estará en temas laborales y económicos. Una oportunidad interesante puede aparecer si te mantenés atento. En pareja, llega calma después de días tensos.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Tu mente va a toda velocidad: ideal para planificar y resolver pendientes. Evitá discutir por cosas menores. A la tarde, buena noticia o mensaje esperado.
horoscopo-del-dia-1.jpeg
Conocé el horóscopo para hoy.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Comenzás la semana con necesidad de orden y estabilidad. En el trabajo, una persona clave te da una mano. En el amor, se aclaran sentimientos.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
El lunes te encuentra con energía para avanzar. Una propuesta laboral o personal puede sorprenderte. En el amor, el magnetismo vuelve a tu favor.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Buen día para retomar rutinas y enfocarte en objetivos. Evitá sobrepensar los gestos de los demás. En el amor, algo empieza a fluir con naturalidad.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Tu temporada sigue dándote impulso. Una jornada positiva para tomar decisiones y mostrar tu talento. En lo afectivo, se renuevan ilusiones.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
Comienza una semana intensa, con muchas emociones. Evitá choques innecesarios y enfocá tu energía en lo productivo. En el amor, se enciende la pasión.
También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
El lunes trae movimiento y entusiasmo. Planes nuevos y personas que te motivan. En el amor, etapa de más conexión y sinceridad.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Semana para organizarte y poner en orden prioridades. En lo profesional, tu esfuerzo empieza a notarse. En pareja, necesitás más diálogo.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Tu creatividad arranca fuerte. Ideal para innovar o proponer algo distinto. En lo sentimental, un gesto inesperado te alegra el día.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Empezás la semana con sensibilidad y buena intuición. En el trabajo, confiá en tus instintos: vas por buen camino. En el amor, momento de ternura y contención.