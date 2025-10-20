Conocé el horóscopo para este lunes 20 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para hoy.

En esta nota de contamos el horóscopo de este lunes 20 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Arranca la semana con energía y determinación. Un proyecto que parecía trabado empieza a moverse. En el amor, más diálogo y menos impulso.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu foco estará en temas laborales y económicos. Una oportunidad interesante puede aparecer si te mantenés atento. En pareja, llega calma después de días tensos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente va a toda velocidad: ideal para planificar y resolver pendientes. Evitá discutir por cosas menores. A la tarde, buena noticia o mensaje esperado.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Comenzás la semana con necesidad de orden y estabilidad. En el trabajo, una persona clave te da una mano. En el amor, se aclaran sentimientos.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El lunes te encuentra con energía para avanzar. Una propuesta laboral o personal puede sorprenderte. En el amor, el magnetismo vuelve a tu favor.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Buen día para retomar rutinas y enfocarte en objetivos. Evitá sobrepensar los gestos de los demás. En el amor, algo empieza a fluir con naturalidad.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu temporada sigue dándote impulso. Una jornada positiva para tomar decisiones y mostrar tu talento. En lo afectivo, se renuevan ilusiones.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Comienza una semana intensa, con muchas emociones. Evitá choques innecesarios y enfocá tu energía en lo productivo. En el amor, se enciende la pasión.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El lunes trae movimiento y entusiasmo. Planes nuevos y personas que te motivan. En el amor, etapa de más conexión y sinceridad.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Semana para organizarte y poner en orden prioridades. En lo profesional, tu esfuerzo empieza a notarse. En pareja, necesitás más diálogo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu creatividad arranca fuerte. Ideal para innovar o proponer algo distinto. En lo sentimental, un gesto inesperado te alegra el día.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Empezás la semana con sensibilidad y buena intuición. En el trabajo, confiá en tus instintos: vas por buen camino. En el amor, momento de ternura y contención.