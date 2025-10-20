20 de octubre de 2025
{}
Conocé el horóscopo para este lunes 20 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

En esta nota de contamos el horóscopo de este lunes 20 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del lunes 20 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Arranca la semana con energía y determinación. Un proyecto que parecía trabado empieza a moverse. En el amor, más diálogo y menos impulso.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu foco estará en temas laborales y económicos. Una oportunidad interesante puede aparecer si te mantenés atento. En pareja, llega calma después de días tensos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente va a toda velocidad: ideal para planificar y resolver pendientes. Evitá discutir por cosas menores. A la tarde, buena noticia o mensaje esperado.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Comenzás la semana con necesidad de orden y estabilidad. En el trabajo, una persona clave te da una mano. En el amor, se aclaran sentimientos.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El lunes te encuentra con energía para avanzar. Una propuesta laboral o personal puede sorprenderte. En el amor, el magnetismo vuelve a tu favor.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Buen día para retomar rutinas y enfocarte en objetivos. Evitá sobrepensar los gestos de los demás. En el amor, algo empieza a fluir con naturalidad.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu temporada sigue dándote impulso. Una jornada positiva para tomar decisiones y mostrar tu talento. En lo afectivo, se renuevan ilusiones.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Comienza una semana intensa, con muchas emociones. Evitá choques innecesarios y enfocá tu energía en lo productivo. En el amor, se enciende la pasión.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El lunes trae movimiento y entusiasmo. Planes nuevos y personas que te motivan. En el amor, etapa de más conexión y sinceridad.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Semana para organizarte y poner en orden prioridades. En lo profesional, tu esfuerzo empieza a notarse. En pareja, necesitás más diálogo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu creatividad arranca fuerte. Ideal para innovar o proponer algo distinto. En lo sentimental, un gesto inesperado te alegra el día.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Empezás la semana con sensibilidad y buena intuición. En el trabajo, confiá en tus instintos: vas por buen camino. En el amor, momento de ternura y contención.

