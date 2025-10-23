23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 23 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 23 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del jueves 23 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu energía estará en alza, pero podrías sentirte un poco impaciente con quienes no siguen tu ritmo. En lo laboral, se abren puertas para proyectos que te motivan, aunque deberás cuidar los detalles. En el amor, evita discusiones por celos o viejos malentendidos.

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este miércoles 22 de octubre: qué dicen los astros para los signos
Astrología: qué signos tienen más chances de recibir una propuesta romántica esta semana
Predicciones semanales

Astrología: qué signos tienen más chances de recibir una propuesta romántica esta semana

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Día ideal para ordenar tus finanzas o tomar decisiones prácticas que venías postergando. En el amor, algo profundo comienza a moverse: puede ser una reconciliación o una charla sanadora. Cuida tu descanso, el estrés puede jugarte en contra.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Una jornada muy activa en lo social: reuniones, llamadas o propuestas inesperadas te mantendrán ocupado. En lo sentimental, podrías conocer a alguien que despierte tu curiosidad. No hables de más en el trabajo: la discreción será tu aliada.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Escuchar tus presentimientos te ayudará a tomar decisiones acertadas. En el amor, un gesto o mensaje puede tocarte el corazón. Buen momento para cuidar tu cuerpo y emociones con rutinas más saludables.

Horóscopo, signos, astros
Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Llegan oportunidades para brillar, pero con un tono más introspectivo que de costumbre. Es tiempo de mostrar madurez en tus relaciones y soltar lo que ya no te suma. En lo económico, algo que sembraste hace tiempo comienza a dar frutos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El día te invita a revisar tus prioridades. Podrías sentirte con ganas de poner límites más claros, especialmente en el trabajo o la familia. En el amor, una charla pendiente puede aclarar el panorama. No busques la perfección, busca el equilibrio.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Luego de días de inestabilidad, hoy sentirás más claridad. Tus vínculos se fortalecen y podrías recibir una propuesta alentadora. En el plano económico, hay buenas noticias si sabes negociar. Aprovecha la energía para cuidar tu bienestar físico.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

¡Comienza tu temporada solar! El Sol entra en tu signo y renueva tu magnetismo. Sentirás una oleada de confianza y deseos de empezar algo nuevo. Día ideal para transformarte, perdonar y mirar hacia adelante. En el amor, la pasión se enciende y alguien podría sorprenderte.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Te conviene ir más despacio: hay asuntos internos que resolver antes de tomar decisiones. En lo laboral, podrías recibir una señal de cambio que te motiva. En el amor, evita juicios impulsivos y escucha más al otro.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tu enfoque práctico te ayudará a avanzar en metas personales. Una amistad puede convertirse en algo más o darte una mano clave. En lo profesional, alguien valora tu esfuerzo. Día propicio para planificar inversiones o proyectos a largo plazo.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Una jornada de reconocimiento y visibilidad: tus ideas son escuchadas. En lo sentimental, puede haber un reencuentro o un momento de conexión profunda. No descuides tu salud: haz una pausa si el cuerpo te lo pide.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu sensibilidad te hace captar lo que otros no ven. Podrías recibir una inspiración o señal que te guíe en el camino correcto. En el amor, el romanticismo regresa. Buen día para meditar, escribir o pasar tiempo cerca del agua.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este martes 21 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 20 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este viernes 17 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 16 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este miércoles 15 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 13 de octubre: qué dicen los astros para los signos

10 alimentos que tu mascota nunca debe comer: protege la salud de tu perro o gato

Cómo ahorrar agua en jardinería: consejos prácticos para cuidar tus plantas

LO QUE SE LEE AHORA
10 alimentos que tu mascota nunca debe comer: protege la salud de tu perro o gato
Alimentación peligrosa

10 alimentos que tu mascota nunca debe comer: protege la salud de tu perro o gato

Las Más Leídas

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

La cifra de la estafa aumenta a 180 millones de pesos
Los dueños siguen prófugos

Causa Megatecnología: crecen las denuncias por estafa y confirman prisión preventiva para una detenida

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Te Puede Interesar

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática
Balance

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo, esta vez, en Guaymallén. 
prevención del delito

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados

Por Pablo Segura