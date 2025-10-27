27 de octubre de 2025
Sitio Andino
Conocé el horóscopo para este lunes 27 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para este lunes 27 de octubre en Mendoza.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este lunes 27 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del lunes 27 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

El inicio de semana te pide determinación, estabilidad y eficiencia en tu desempeño profesional. Es un momento clave para establecer metas y prioridades. El consejo es ser grande en tus pensamientos y acciones, y no posponer lo que puedes hacer hoy.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Tendrás que tomarte el tiempo necesario para evaluar todas las opciones antes de tomar una decisión importante en el trabajo. Tu mejor aliada en este día será la paciencia. En el amor, comunica tus necesidades de manera afectuosa para evitar malentendidos.

Géminis (22 de mayo - 21 de junio)

La energía del día es ideal para experimentar, innovar y romper con la rutina. Es un escenario propicio para estructurar tus objetivos y dar los primeros pasos hacia logros futuros, especialmente si implican colaboraciones en grupo o redes sociales.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Este lunes es tu mejor día de la semana y la Luna Nueva potenciará tu creatividad y sensibilidad. Podrías tener premoniciones que te ayudarán a anticiparte a los hechos. Confía en ti y atrévete a mostrar tus proyectos, sin temer al qué dirán.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Hoy, la recomendación es evitar situaciones que te generen estrés y no involucrarte en problemas ajenos. Crees que puedes ayudar, pero solo te convertirás en protagonista del conflicto. Te ahorrarás una innecesaria pérdida de energía si dejas que otros resuelvan sus temas.

Virgo (23 de agosto - 23 de septiembre)

Verás con claridad la solución a cualquier situación conflictiva. Es un día propicio para superar obstáculos, lo que te funcionará especialmente bien en el trabajo, ayudándote a subir puntos y a levantar el ánimo.

Conocé el horóscopo para hoy.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Tu don de la diplomacia y el equilibrio te ayudará a manejar cualquier tensión en el ambiente. El consejo es usar el amor, los eventos sociales y el arte para compensar los estreses. En lo sentimental, estás en un buen momento para aceptar de nuevo el amor.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Recuperarás tu capacidad de intuición. Si escuchas a tu voz interior, te ahorrarás muchos quebraderos de cabeza. En el amor, podrías recibir noticias que les harán muy felices a ti y a tu pareja.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Podrías sentir que tu cuerpo está afectado por la tensión; es crucial que busques vías de escape que favorezcan tu estado. En lo económico, un esfuerzo por gestionar tu dinero y cortar los gastos superfluos será positivo para tu seguridad financiera.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Estarás hiperactivo y buscarás canalizar tus energías a través del trabajo. No te excedas ni llegues a los límites. En el amor, ten cuidado con los malos entendidos y frena tus impulsos autoritarios; es momento de conversar y escuchar.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Podrían surgir conflictos con tus seres queridos debido a una falta de apego en el hogar. Es importante que evites dispersar tus energías afectivas en otros ámbitos. En lo económico, sé medido con tus gastos y no compres a crédito.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Te sentirás con fuerzas para dar un paso adelante en una cuestión que has pospuesto, pero los resultados no serán inmediatos. Debes esforzarte un poco más en el trabajo y cuidar la puntualidad. En el ámbito de los negocios, lo tienes todo a tu favor.

