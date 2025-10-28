Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) dio a conocer el orden de mérito para la distribución de vacantes en sus escuelas de modalidad técnica, el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear . Este listado es clave para los aspirantes y marca el inicio del proceso de matriculación para el ciclo lectivo 2026.

La lista ordena a los alumnos en función del promedio alcanzado tras el examen de Lengua y Matemática y se puede consultar buscando por el número de preinscripción y DNI del aspirante.

Los interesados en ingresar a el Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento pueden consultar el orden de mérito y el listado de ingresantes para su escuela en el siguiente link.

Por su parte, la lista correspondiente a la Escuela de Agricultura de General Alvear se encuentra disponible para su consulta en el siguiente link .

Los estudiantes que obtuvieron una vacante en estos listados deben realizar el procedimiento de matriculación para confirmar la aceptación definitiva del lugar.

¿Cuándo? el trámite se realizará los días martes 28 y miércoles 29 de octubre .

¿Dónde? la matriculación será de manera presencial en cada una de las dos escuelas.

Ingreso a la UNCuyo: documentación requerida

Es fundamental que los ingresantes se presenten con la siguiente documentación para completar esta instancia:

Partida de nacimiento actualizada (con fecha de emisión no mayor a 6 meses).

Dos fotos tipo carnet.

Certificado de Estudiante Regular de la escuela donde cursa 7º año (el mismo presentado inicialmente en la plataforma de preinscripción).

Original y copia del DNI.

Un dato a tener en cuenta es que la autoridad de cada escuela solicitará el resto de la documentación a través de sus canales oficiales de información. Esta deberá estar completa para confirmar la inscripción al ingreso del ciclo lectivo 2026.

Próximas fechas: modalidad Bachillerato

Finalmente, la UNCuyo ya tiene fecha para la publicación de vacantes de las escuelas con modalidad bachillerato orientado.