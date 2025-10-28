28 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura

Entre este martes 28 y el miércoles 29 de octubre se realizará el proceso de matriculación para ingresar a las escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo.

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.

 Por Natalia Mantineo

La Universidad Nacional de Cuyo(UNCuyo) dio a conocer el orden de mérito para la distribución de vacantes en sus escuelas de modalidad técnica, el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear. Este listado es clave para los aspirantes y marca el inicio del proceso de matriculación para el ciclo lectivo 2026.

Lee además
Así trabajan en la UNCuyo y DGE para combatir el bajo nivel de los alumnos en Matemática.
Alarmante

Así trabajan en la UNCuyo y DGE para combatir el bajo nivel de los alumnos en Matemática
ingreso a las escuelas de la uncuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobo matematica
Balance

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática
escuela, estudiante, censo, matemática
Ingreso a la UNCuyo: el listado se dio a conocer en base al órden de mérito alcanzado por los alumnos.

Ingreso a la UNCuyo: el listado se dio a conocer en base al órden de mérito alcanzado por los alumnos.

Ingreso a la UNCuyo: listado completo de los alumnos aspirantes

Los interesados en ingresar a el Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento pueden consultar el orden de mérito y el listado de ingresantes para su escuela en el siguiente link.

Por su parte, la lista correspondiente a la Escuela de Agricultura de General Alvear se encuentra disponible para su consulta en el siguiente link.

Los estudiantes que obtuvieron una vacante en estos listados deben realizar el procedimiento de matriculación para confirmar la aceptación definitiva del lugar.

  • ¿Cuándo? el trámite se realizará los días martes 28 y miércoles 29 de octubre.

  • ¿Dónde? la matriculación será de manera presencial en cada una de las dos escuelas.

ingreso a la uncuyo
El trámite de matriculación es presencial y se realiza entre este martes 28 y miércoles 29 de octubre.

El trámite de matriculación es presencial y se realiza entre este martes 28 y miércoles 29 de octubre.

Ingreso a la UNCuyo: documentación requerida

Es fundamental que los ingresantes se presenten con la siguiente documentación para completar esta instancia:

  • Partida de nacimiento actualizada (con fecha de emisión no mayor a 6 meses).

  • Dos fotos tipo carnet.

  • Certificado de Estudiante Regular de la escuela donde cursa 7º año (el mismo presentado inicialmente en la plataforma de preinscripción).

  • Original y copia del DNI.

Un dato a tener en cuenta es que la autoridad de cada escuela solicitará el resto de la documentación a través de sus canales oficiales de información. Esta deberá estar completa para confirmar la inscripción al ingreso del ciclo lectivo 2026.

Próximas fechas: modalidad Bachillerato

Finalmente, la UNCuyo ya tiene fecha para la publicación de vacantes de las escuelas con modalidad bachillerato orientado.

  • ¿Cuáles? Departamento de Aplicación Docente (DAD), la Escuela de Magisterio, Martín Zapata y el Colegio Universitario Central (CUC).

  • ¿Cuándo? el miércoles 5 de noviembre a las 12, se publicará la asignación de vacantes para estos establecimientos.

Temas
Seguí leyendo

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: hubo mejores resultados en Lengua y un alza en el promedio general

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes

Cuándo es el fin de semana largo de noviembre 2025

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 28 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 28 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 28 de octubre

Video: Marcelo Colombo se reunió con el papa León XIV y recordaron a Francisco

Jornada de observación de aves en Llancanelo: una experiencia de aprendizaje y conservación en Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, martes 28 de octubre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 28 de octubre

Las Más Leídas

El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Expectativa por el fin del cepo: a cuánto cotizará el dólar y cómo comprarlo.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de octubre de 2025

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del auto, estaba alcoholizado
Conmoción

Revelan un estremecedor audio del conductor que provocó el fatal accidente en Misiones

Luis Petri se encamina a la Gobernación de Mendoza.
Victoria de LLA - Cambia Mendoza

Luis Petri se encamina a la Gobernación de Mendoza

Caen copos de nieve en el Manzano Histórico, Tunuyán. (Archivo)
El pronóstico para la semana

La nieve desplazó a la primavera en Tunuyán: las imágenes de la sorpresiva precipitación

Te Puede Interesar

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura

Por Natalia Mantineo
El Gobierno de Mendoza contratará un servicio para proteger datos informáticos: cuánto invertirá.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza contratará un servicio para proteger datos informáticos: cuánto invertirá

Por Florencia Martinez del Rio
Grave caso de violencia de género en Guaymallén. 
el agresor está libre

Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

Por Pablo Segura