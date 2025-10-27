27 de octubre de 2025
{}
Fatal accidente en Misiones: revelan un estremecedor audio del conductor minutos antes de la tragedia

En la tragedia de Misiones nueve personas murieron, incluído el chofer del vehículo que provocó el accidente. También estaba alcoholizado.

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del auto, estaba alcoholizado

Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del auto, estaba alcoholizado

Foto: NA
El fatal accidente ocurrido en la provincia de Misiones continúa bajo investigación. Las autoridades descubrieron un audio que el conductor del automóvil envió minutos antes del impacto con el colectivo. Tras el siniestro, nueve personas perdieron la vida y más de catorce permanecen internadas con heridas de diversa gravedad.

Qué dice el audio del chofer que murió en la tragedia

Aunque en un primer momento se indicó que había densa neblina en la zona, el audio de Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) resulta aún más estremecedor. “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, habría dicho Ortiz en la grabación.

Según informaron medios nacionales, el teléfono celular fue entregado a la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC), donde será sometido a peritaje en las próximas horas.

accidente-misiones
Tras el siniestro, nueve personas perdieron la vida

Tras el siniestro, nueve personas perdieron la vida

Por otra parte, las pericias confirmaron que Ortiz presentaba intoxicación alcohólica aguda al momento del hecho, de acuerdo con el examen toxicológico realizado sobre la muestra de humor vítreo extraída del cuerpo.

En contraste, el chofer del micro, Nicolás Tarnowski (30), y el guarda, Denis Oliveira (20), arrojaron resultado negativo para alcohol etílico en sangre, descartándose así la presencia de alcohol en ambos integrantes de la unidad.

Nueve víctimas fatales tras la tragedia en Misiones

Al menos nueve personas murieron y más 30 resultaron heridas como consecuencia de un micro de larga distancia que chocó, desbarrancó y cayó a un arroyo sobre la ruta nacional 14, en la provincia de Misiones, en tanto que varios de los lesionados eran asistidos de urgencia en distintos hospitales, debido a la gravedad de las heridas.

Según se informó, el micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular que venía de la mano contraria, perdió el control y cayó al arroyo Yazá, provocando hasta el momento nueve muertes, seis hombres y tres mujeres, y 31 heridos de distintas consideraciones, dos de los cuales fueron derivados al Hospital Madariaga de Posadas.

accidente-misiones
El micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular

El micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular

Según confirmaron las autoridades, el siniestro tuvo lugar en la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera.

Ante este escenario, donde el operativo se centró sobre el arroyo, las autoridades comunicaron que el número de fallecidos puede aumentar con el paso de las horas y que, entre las víctimas fatales, se encuentra el conductor del auto Ford Focus, además de pasajeros.

