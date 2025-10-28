"Manso Alojamiento": la propuesta para fortalecer a los hoteleros de Mendoza durante el verano. Imagen ilustrativa

Con el objetivo de seguir potenciando los atractivos de la provincia de Mendoza, el Ente Provincial de Turismo (Emetur) pone en marcha "Manso Alojamiento", una nueva y ambiciosa acción promocional para fortalecer el sector hotelero local. La propuesta arranca el 14 de noviembre y se extenderá hasta el 15 de febrero, con una tarifa de hasta $100.000 por noche.

Esta iniciativa, arraigada en el exitoso concepto de marca "Mendoza, manso destino", se presenta como una llave para generar una mayor demanda en el sector hotelero y reafirmar el posicionamiento de la provincia como un enclave turístico, dinámico y competitivo durante los doce meses del año.

"Manso Alojamiento" tiene como meta primordial impulsar la oferta de estadías a precios sumamente competitivos en una variada gama de establecimientos a lo largo y ancho del territorio mendocino.

Los hoteles, posadas, cabañas y otros establecimientos seleccionados gozarán de una visibilidad privilegiada. Serán parte de una página web exclusiva para la promoción, accesible directamente desde las redes sociales y el portal oficial del Emetur (www.mendoza.tur.ar), facilitando a los viajeros la exploración de las opciones disponibles.

La propuesta incluye estadía en base doble y desayuno por un precio de hasta $100.000.

Inscripción: los prestadores interesados tienen plazo para completar el formulario de inscripción a través del sitio oficial del Emetur hasta el próximo 7 de noviembre .

Requisitos para prestadores: podrán sumarse a la iniciativa todos los alojamientos legalmente constituidos y registrados en el Emetur que ofrezcan una tarifa diaria máxima de $100.000 (impuestos incluidos) por una estadía en base doble (dos personas) con desayuno .

Beneficiarios: la oportunidad está abierta tanto para los propios mendocinos como para turistas que deseen explorar los paisajes y rincones de la provincia.

Vigencia: la campaña se extenderá desde el 14 de noviembre hasta el 15 de febrero , abarcando una temporada clave para el turismo.

Además, cada propuesta será activamente difundida en las redes de Turismo, con mención directa o etiqueta de los participantes.

Tras los Pasos de "Manso Menú" y "Mansa Bodega"

"Manso Alojamiento" surge como la tercera gran acción promocional bajo el paraguas de la marca "Manso", siguiendo la huella del gran impacto que generaron sus antecesoras, "Manso Menú" y "Mansa Bodega", las cuales lograron dinamizar el consumo en restaurantes y bodegas locales. Ambas propuestas extienden sus plazos y podrán ser disfrutadas hasta el 15 de febrero.

Durante la presentación de la iniciativa, Gabriela Testa, presidenta del EMETUR, destacó el sentido estratégico de la campaña: “Con Manso Alojamiento buscamos seguir fortaleciendo la cadena de valor del turismo mendocino, generando nuevas oportunidades para nuestros prestadores y acercando más mendocinos y turistas a vivir la experiencia de alojarse en nuestra provincia”.

La funcionaria subrayó, además, que esta acción cumple con el compromiso de llevar campañas sectoriales a todos los rubros que integran el turismo provincial.

Gabriela Testa, EMETUR, turismo, ente mendoza turismo.jpg Gabriela Testa, presidenta del Emetur. Foto: Yemel Fil

"Mendoza es un destino que se disfruta todo el año y esta iniciativa apunta precisamente a eso: a seguir moviendo la actividad con creatividad y trabajo conjunto”, concluyó, reafirmando el compromiso con la articulación público-privada que consolida a Mendoza como un referente ineludible en el circuito turístico del país.