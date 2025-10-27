La nieve desplazó a la primavera en Tunuyán: las imágenes de la sorpresiva precipitación

Tras un fin de semana soleado y con buen tiempo, vecinos de Valle de Uco almuerzan con un escenario muy diferente este lunes. En distintos videos, se ve cómo la nieve toma protagonismo en jardines y viviendas del departamento de Tunuyán.
En plena primavera, el frío se impone y una nevisca sorprendió a vecinos de Tunuyán. Los copos de nieve tomaron protagonismo este lunes en el Manzano Histórico.
En las imágenes compartidas por tunuyaninos, se ve la intensa nevisca que hizo descender la temperatura en las zonas cercanas a la cordillera. Los copos alcanzan al Manzano Histórico y, en las próximas horas, podrían cubrir otras zonas.
Una intensa nevada tomó por sorpresa a conductores y lujaninos este fin de semana en el circuito turístico de Vallecitos, quienes se vieron obligados a tomar precauciones al momento de transitar por el tramo que conecta la Ruta Provincial 89 con la zona del Esquí Club. Es que, allí, la acumulación de hielo y sectores con barro generó condiciones de circulación reducida.
En ese marco, la Dirección Provincial de Vialidad desplegó un operativo especial de limpieza y despeje. Desde el sábado, los equipos trabajan para garantizar la transitabilidad, puesto que hasta las últimas horas aún había sectores que requerían especial cuidado.
La situación lejos está de terminar. Según los pronósticos del tiempo para alta montaña, en gran parte de las zonas colindantes puede llegar a nevar en las próximas horas. Por ello, se solicita nuevamente extremar precauciones al conducir y, por ahora, no salir sin abrigo.