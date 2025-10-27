La nieve desplazó a la primavera en Tunuyán: las imágenes de la sorpresiva precipitación

Caen copos de nieve en el Manzano Histórico, Tunuyán. (Archivo) Foto: Gentileza Vialidad Nacional

Por Celeste Funes







Tras un fin de semana soleado y con buen tiempo, vecinos de Valle de Uco almuerzan con un escenario muy diferente este lunes. En distintos videos, se ve cómo la nieve toma protagonismo en jardines y viviendas del departamento de Tunuyán.

En las imágenes compartidas por tunuyaninos, se ve la intensa nevisca que hizo descender la temperatura en las zonas cercanas a la cordillera. Los copos alcanzan al Manzano Histórico y, en las próximas horas, podrían cubrir otras zonas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Una inesperada nevada en Vallecitos obligó a tomar precauciones en alta montaña Una intensa nevada tomó por sorpresa a conductores y lujaninos este fin de semana en el circuito turístico de Vallecitos, quienes se vieron obligados a tomar precauciones al momento de transitar por el tramo que conecta la Ruta Provincial 89 con la zona del Esquí Club. Es que, allí, la acumulación de hielo y sectores con barro generó condiciones de circulación reducida.

En ese marco, la Dirección Provincial de Vialidad desplegó un operativo especial de limpieza y despeje. Desde el sábado, los equipos trabajan para garantizar la transitabilidad, puesto que hasta las últimas horas aún había sectores que requerían especial cuidado.

heladas en vallecitos nieve potrerillo 1 Foto: Prensa Gobierno de Mendoza. La situación lejos está de terminar. Según los pronósticos del tiempo para alta montaña, en gran parte de las zonas colindantes puede llegar a nevar en las próximas horas. Por ello, se solicita nuevamente extremar precauciones al conducir y, por ahora, no salir sin abrigo. Pronóstico del tiempo para Mendoza: ¿se vienen las tormentas y precipitaciones aisladas? Respecto al martes, 28 de octubre , continuarán las precipitaciones aisladas y un leve ascenso de la temperatura. Mejoran las condiciones meteorológicas hacia la tarde con nubosidad en disminución. La máxima sería de 16 grados y la mínima de 5 grados.

, continuarán las precipitaciones aisladas y un leve ascenso de la temperatura. Mejoran las condiciones meteorológicas hacia la tarde con nubosidad en disminución. La máxima sería de 16 grados y la mínima de 5 grados. El miércoles 29 de octubre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Heladas parciales. La máxima llegaría a los 21 grados y la mínima a los 5 grados.

habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Heladas parciales. La máxima llegaría a los 21 grados y la mínima a los 5 grados. Para el jueves 30 de octubre, el día se presentará con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. La máxima rozaría los 27 grados y la mínima los 7 grados,

el día se presentará con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. La máxima rozaría los 27 grados y la mínima los 7 grados, En cuanto al viernes 31 de octubre continuará en aumento la temperatura, pero se esperan tormentas aisladas hacia la noche. La máxima llegaría a los 30 grados y la mínima a los 12 grados.