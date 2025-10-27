27 de octubre de 2025
Sitio Andino
El pronóstico para la semana

La nieve desplazó a la primavera en Tunuyán: las imágenes de la sorpresiva precipitación

En plena primavera, el frío se impone y una nevisca sorprendió a vecinos de Tunuyán. Los copos de nieve tomaron protagonismo este lunes en el Manzano Histórico.

Caen copos de nieve en el Manzano Histórico, Tunuyán. (Archivo)
Caen copos de nieve en el Manzano Histórico, Tunuyán. (Archivo) Foto: Gentileza Vialidad Nacional
 Por Celeste Funes

Tras un fin de semana soleado y con buen tiempo, vecinos de Valle de Uco almuerzan con un escenario muy diferente este lunes. En distintos videos, se ve cómo la nieve toma protagonismo en jardines y viviendas del departamento de Tunuyán.

En las imágenes compartidas por tunuyaninos, se ve la intensa nevisca que hizo descender la temperatura en las zonas cercanas a la cordillera. Los copos alcanzan al Manzano Histórico y, en las próximas horas, podrían cubrir otras zonas.

Una inesperada nevada en Vallecitos obligó a tomar precauciones en alta montaña

Una intensa nevada tomó por sorpresa a conductores y lujaninos este fin de semana en el circuito turístico de Vallecitos, quienes se vieron obligados a tomar precauciones al momento de transitar por el tramo que conecta la Ruta Provincial 89 con la zona del Esquí Club. Es que, allí, la acumulación de hielo y sectores con barro generó condiciones de circulación reducida.

En ese marco, la Dirección Provincial de Vialidad desplegó un operativo especial de limpieza y despeje. Desde el sábado, los equipos trabajan para garantizar la transitabilidad, puesto que hasta las últimas horas aún había sectores que requerían especial cuidado.

heladas en vallecitos nieve potrerillo 1

La situación lejos está de terminar. Según los pronósticos del tiempo para alta montaña, en gran parte de las zonas colindantes puede llegar a nevar en las próximas horas. Por ello, se solicita nuevamente extremar precauciones al conducir y, por ahora, no salir sin abrigo.

Pronóstico del tiempo para Mendoza: ¿se vienen las tormentas y precipitaciones aisladas?

  • Respecto al martes, 28 de octubre, continuarán las precipitaciones aisladas y un leve ascenso de la temperatura. Mejoran las condiciones meteorológicas hacia la tarde con nubosidad en disminución. La máxima sería de 16 grados y la mínima de 5 grados.
  • El miércoles 29 de octubre, habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Heladas parciales. La máxima llegaría a los 21 grados y la mínima a los 5 grados.
  • Para el jueves 30 de octubre, el día se presentará con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. La máxima rozaría los 27 grados y la mínima los 7 grados,
  • En cuanto al viernes 31 de octubre continuará en aumento la temperatura, pero se esperan tormentas aisladas hacia la noche. La máxima llegaría a los 30 grados y la mínima a los 12 grados.
