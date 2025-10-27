27 de octubre de 2025
Sitio Andino
Vaticano

Video: Marcelo Colombo se reunió con el papa León XIV y recordaron a Francisco

El arzobispo de Mendoza visitó el Vaticano y participó de varias actividades junto el sucesor del Papa argentino. Qué dijo Marcelo Colombo.

Por Sitio Andino

El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, viajó a Roma y se encontró con el papa León XIV en el Vaticano. El referente mendocino contó que recordaron a Francisco.

El pasado 22 de octubre, Monseñor participó de la Audiencia General del Papa en la que reflexionaron sobre "la escena de los peregrinos de Emaús". "Nos invitó a contemplar al Resucitado que nos infunde esperanza en medio de las tristezas de la vida", comentó Colombo.

Mientras que el domingo, en la Basílica de San Pedro se realizó la homilía del papa León XIV por el Jubileo de los Equipos Sinodales y de los Organismos de Participación, y el lunes, finalmente, Colombo mantuvo una reunión con el sucesor de Francisco.

Qué dijo Marcelo Colombo sobre el encuentro con León XIV

Tras el encuentro de este lunes, el Arzobispo no pudo disimular su felicidad y grabó un video donde contó cómo fue la reunión. "He tenido la alegría de compartir un momento de diálogo con el papa León. Ha sido la oportunidad de conocerlo y de también establecer con él una conversación acerca de la vida y la misión de la Iglesia en la Argentina", describió.

Además, agregó: "Fue un momento de mucha fraternidad y a la vez también recordamos la visita del papa Francisco al Perú cuando él era obispo de Chiclayo y me tocó acompañar esa visita como parte de la iglesia de la Argentina que estaba allí también recibiendo al Santo Padre".

También contó que fue un encuentro donde pudieron dialogar acerca de la vida y de la misión de la Iglesia. "Sobre todo referirnos a los recientes jubileos de los equipos sinodales y de los movimientos sociales. Me voy con el corazón lleno de esperanza de este camino que la iglesia ha iniciado de la del papa León", expresó Colombo.

El papa León XIV tiene en sus planes visitar Argentina y Uruguay en 2026, según confirmó el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, luego de mantener un encuentro con el sumo pontífice en el Vaticano.

