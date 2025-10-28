En qué consiste la reforma laboral de Javier Milei

Luego de las elecciones 2025, se espera que el presidente Javier Milei avance con las "reformas de segunda generación", tal cual lo planteó él como la segunda etapa de su gobierno, en la que se propone consolidar su modelo. Por eso, planteó el plan " Argentina Grande Otra vez ", que incluye la reforma laboral y la reforma tributaria. Con apoyo de parte se sectores como el PRO y la resistencia de otros como el PJ y los sindicatos; se espera que a finales de año empiece el debate en el Congreso.

En esta nota profundizamos sobre la reforma laboral, con la que Javier Milei promente “dar previsibilidad a las empresas” y “ generar nuevos puestos de trabajo ” en el sector privado.

" La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen arcaico, rígido e imprevisible, que ustedes —los empresarios— son los primeros en padecer . Esa es la razón por la cual el empleo no crece desde 2011. Necesitamos un régimen laboral más ágil, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Por demasiado tiempo, la incertidumbre jurídica respecto al contenido de los contratos de trabajo ha empujado a cientos de miles de trabajadores a la informalidad”, dijo el presidente cuando presentó el plan "Argentina Grande Otra Vez" , y añadió que, “ aparte de la estabilización macroeconómica, las pymes necesitan una reforma profunda en el mundo del trabajo para poder despegar ”.

Explicó que la reforma laboral “está orientada a terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio, que ha redundado en que no se genere un solo puesto de trabajo genuino neto en la Argentina en los últimos 15 años”, y remarcó que “el objetivo es impulsar nuevas negociaciones colectivas que adecuen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, de modo de generar una mayor cantidad de empleos y mejores salarios”.

El Gobierno ya cuenta con un texto base: la “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, presentada en 2024 por la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei. Y es trabajado en el Consejo de Mayo, donde el gobernador Alfredo Cornejo tiene un rol clave, en representación de todos los gobernadores.

La iniciativa busca incentivar la contratación formal a través de beneficios fiscales para pymes y recuperar algunos artículos del DNU 70/2023, suspendido por la Justicia.

Qué propone la nueva reforma

El proyecto apunta a “actualizar una legislación con más de medio siglo de antigüedad”, según explicó el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Entre los ejes que se negocian en el Consejo de Mayo figuran:

Convenios por empresa con mayor flexibilidad para negociar condiciones laborales.

con mayor flexibilidad para negociar condiciones laborales. Incrementos salariales por productividad o mérito individual.

por productividad o mérito individual. Extensión del período de prueba , de tres a seis meses, y hasta 12 en el caso de pymes.

, de tres a seis meses, y hasta 12 en el caso de pymes. Digitalización de registros laborales y simplificación de trámites .

. Creación de un banco de horas , que permitirá reorganizar la jornada según la demanda.

, que permitirá reorganizar la jornada según la demanda. Fondos de cese laboral como alternativa a la indemnización tradicional.

El esquema contempla además medidas controvertidas, como la posibilidad de fragmentar vacaciones, ampliar la jornada laboral hasta 12 horas y pagar parte del salario en vales o tickets, una práctica que ya tuvo objeciones judiciales. También incluye la opción de abonar en cuotas las indemnizaciones por litigios laborales.

¿Fin de los convenios?

El Gobierno planea revisar los convenios colectivos, reemplazar esa norma y promover paritarias “dinámicas”, basadas en productividad y por empresa, como en los años noventa.

De piso salarial, a techo

La propuesta oficial busca que las paritarias dejen de fijar pisos mínimos y pasen a funcionar como techos de referencia. Además, plantea eliminar la indexación automática por inflación y reemplazarla por actualizaciones ligadas al desempeño y la situación económica de cada sector.

El debate

El borrador final se presentará el 15 de diciembre y se debatirá durante 2026, junto con las reformas tributaria y previsional.