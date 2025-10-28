28 de octubre de 2025
Mascota y Ciencia: cómo los perros pueden encontrar el camino a casa, incluso después de varios días

La capacidad de orientación del perro sorprende a la ciencia. Descubrí cómo tu mascota logra regresar a casa después de perderse.

 Por Analía Martín

Numerosas historias en las redes sociales cuentan cómo los perros pueden regresar a casa cuando se pierden, incluso después de días, semanas o meses. El regreso de estas mascotas no es fruto del azar, sino de una asombrosa combinación de sentidos, memoria e instinto, que los guía de vuelta a su hogar y a su familia.

El olfato: la brújula invisible del perro

El olfato es el sentido más poderoso de los canes. Un perro puede detectar olores hasta 100 mil veces mejor que una persona, lo que le permite construir un auténtico “mapa de aromas”. Gracias a esta capacidad, son capaces de seguir el rastro de su propio olor, el de su dueño o incluso el de su casa, aunque hayan pasado días desde su desaparición.

Los especialistas explican que cada entorno tiene una huella olfativa única, compuesta por la vegetación, otros animales y los humanos del lugar. Los perros usan estas señales como puntos de referencia, avanzando paso a paso hacia los aromas familiares que asocian con seguridad y refugio.

perro oliendo la arena, mascota
Mascota | El sentido de orientación de los perros es asombroso

Mascota | El sentido de orientación de los perros es asombroso

Magnetorrecepción y memoria: la ciencia detrás del instinto

Diversos estudios, como el publicado en eLife en 2020, sugieren que los perros pueden sentir el campo magnético terrestre. Esta habilidad, llamada magnetorrecepción, les permitiría orientarse de forma similar a las aves migratorias. Algunos investigadores observaron que, antes de elegir una dirección, los perros corren brevemente en línea norte-sur, como si calibraran una brújula interna.

A esta capacidad se suma la memoria espacial. Los perros recuerdan paisajes, caminos y estructuras, como árboles, veredas o cercas, que ya habían recorrido antes. Aquellos que suelen explorar su entorno desarrollan una orientación más afinada, lo que aumenta sus probabilidades de encontrar el camino de regreso.

La fuerza del vínculo con la mascota

Además de sus sentidos, hay un factor emocional que no se puede pasar por alto. El lazo afectivo entre el perro y su familia es un motor poderoso. Muchos animales, al sentirse desorientados, buscan instintivamente el camino hacia quienes les brindan alimento, afecto y seguridad. Esa conexión emocional, casi como un “GPS del corazón”, impulsa al perro a no rendirse hasta reencontrarse con su hogar.

perro.png
Mascota | Olfato agudo, su memoria visual y sentido magnético, ayudan a tu perro a volver a casa

Mascota | Olfato agudo, su memoria visual y sentido magnético, ayudan a tu perro a volver a casa

Para los dueños, la prevención es clave. Usar collares con identificación y microchips aumenta las posibilidades de un reencuentro rápido y seguro. Además, mantener fotos recientes y enseñarles a reconocer su entorno ayuda a fortalecer su capacidad de orientación.

La historia demuestra que el instinto de volver a casa forma parte de la naturaleza del perro. Con su olfato agudo, su memoria visual, su sentido magnético y el amor por su familia, logra lo que parece imposible: regresar, sin importar la distancia. En definitiva, cuando una mascota se pierde, la esperanza nunca debe apagarse, porque el corazón de un perro siempre sabe a dónde pertenece.

