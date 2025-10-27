Descubrí el ritual del Día de lo muertos para honrar a las mascotas que partieron

Por Analía Martín







Cada 27 de octubre se celebra un ritual lleno de simbolismo que busca honrar a las mascotas que partieron. Aunque su origen está en México, hoy esta práctica se ha extendido por toda América Latina. En este homenaje, las personas preparan un altar especial para reconectarse con la energía y el amor de sus animales queridos.

El ritual de octubre que conecta corazones La creencia señala que el 27 de octubre es el día en que los espíritus de las mascotas regresan al mundo terrenal. Desde la medianoche hasta el final del día, se piensa que los animales vuelven al hogar para reencontrarse, aunque sea por un instante, con sus humanos. Por eso, muchas familias colocan su altar desde la noche anterior, iluminando el camino con velas y pétalos de cempasúchil.

Este ritual se ha convertido en un símbolo de gratitud y memoria. Más allá de la religión o la cultura, es una manera de mantener viva la conexión con aquellos seres que ofrecieron amor incondicional. En países como Argentina, Colombia, Perú y Chile, cada vez más personas lo adoptan como una forma de sanar el duelo y transformar la pérdida en una celebración espiritual.

Día de los muertos, perrito Ritual | Un altar para el Día de los muertos para recordar a los fieles amigos que ya no están con nosotros Cómo hacer el ritual para recordar a tu mascota El altar o “ofrenda” puede adaptarse a cada hogar y a cada historia, pero todos los elementos que se colocan tienen un profundo significado espiritual. Lo importante es hacerlo con intención y cariño.

Algunos elementos esenciales son: Fotografía o retrato de la mascota, para traer su presencia al altar.

de la mascota, para traer su presencia al altar. Comida, agua y juguetes favoritos , símbolos de cuidado y memoria.

, símbolos de cuidado y memoria. Velas encendidas , que representan la luz que guía a las almas en su camino.

, que representan la luz que guía a las almas en su camino. Flores de cempasúchil o amarillas , cuyo color intenso atrae y orienta a los espíritus.

, cuyo color intenso atrae y orienta a los espíritus. Collar, manta o cenizas, si se conservan, como vínculo personal y tangible. día de los muertos, gato Hacer un altar para honrrar la memoria de tu mascota, es un ritual cargado de amor Cada altar es único y personal, reflejo del amor compartido con ese compañero fiel. Algunos prefieren mantenerlo sólo el 27 de octubre, mientras que otros lo conservan hasta el 2 de noviembre, coincidiendo con el cierre del Día de Muertos. Más allá de la estética o la tradición, este ritual tiene un profundo valor emocional. Honrar a las mascotas fallecidas es una forma de agradecerles por su compañía y su energía. Cada vela encendida y cada flor colocada son gestos que sanan y reconfortan, recordando que el vínculo entre humanos y animales no termina con la muerte.

