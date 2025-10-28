28 de octubre de 2025
el agresor está libre

Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

Un grave caso de violencia de género ocurrió este domingo en una casa del barrio Congreso de Guaymallén. Buscan al agresor.

Grave caso de violencia de género en Guaymallén.

Grave caso de violencia de género en Guaymallén. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Una mujer de 35 años fue víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja en una casa de Guaymallén y debió ser internada a raíz de los cortes y lesiones que recibió en su rostro durante la agresión.

El hecho de violencia de género ocurrió el fin de semana, pero recién salió a la luz este lunes, cuando la damnificada -se reserva su identidad por protección- quedó sola en la vivienda y pudo llamar a la policía.

En ese sentido, el agresor no fue detenido y al menos por ahora permanecía en libertad, siendo buscado por las autoridades que intervienen en la investigación del hecho.

Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

De acuerdo a lo que consta en la causa, todo ocurrió en una casa de la manzana B del barrio Congreso, en Guaymallén, donde vive la víctima junto a su pareja.

La mujer denunció que el domingo, en horas de la noche, comenzó a ser agredida por el hombre tras una discusión.

Explicó que habían estado “haciendo compras” en la tarde de ese día y que al regresar a casa, ya en horas de la noche, el sujeto la agredió con un vaso de vidrio y también con varios golpes de puño.

Producto de esto, la fémina sufrió escoriaciones y cortes en el rostro. Sin embargo, quizás por temor, la mujer pasó la noche con el hombre, aún con las lesiones en su cuerpo.

En horas de la mañana de este lunes el agresor volvió a insultarla y amenazarla con golpearla. Acto seguido, se retiró a su trabajo.

Entonces, en ese momento la damnificada llamó al 911 y denunció lo ocurrido. Efectivos policiales llegaron al domicilio y asistieron a la mujer, para luego llevarla a un centro asistencial.

Mientras tanto, se le dio intervención a la fiscalía de violencia de género, donde realizan, por estas horas, las primeras actuaciones del caso.

Grave caso de violencia de género en Guaymallén. 
el agresor está libre

Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

Por Pablo Segura