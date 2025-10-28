28 de octubre de 2025
Javier Milei le tomó juramento a Pablo Quirno y se convirtió en el nuevo canciller argentino

Se trata del exsecretario de Finanzas que ahora se hará cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Qué dijo Pablo Quirno.

El presidente Javier Milei le tomó juramento al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, tras la renuncia del canciller anterior Gerardo Werthein. El funcionario se desempeñaba como Secretario de Finanzas en el Ministerio a cargo de Luis Caputo.

En el Salón Blanco de la Casa Rosada, Quirno se convirtió en el nuevo canciller de la Nación y buscará reforzar los vínculos de Argentina con Estados Unidos, inicialmente. "Antes, te digo que estás viviendo una externalidad positiva. Está bueno" , dijo Milei antes de tomarle juramento al flamante ministro.

Qué dijo Pablo Quirno tras asumir como canciller

En diálogo con la prensa, el canciller expresó cuáles serán sus objetivos y próximos pasos. "Seguiremos profundizando la agenda del Presidente en cuanto a la inserción internacional con mayor comercio e inversiones", indicó.

Además, destacó la labor de su predecesor. "La Cancillería ha hecho un trabajo muy importante en estos 20 meses para insertar a la Argentina en el comercio internacional y atraer inversiones. Creemos también que, con el respaldo que nos dieron los resultados de las elecciones del domingo, todo esto se va a poder profundizar y mejorar la mayor cantidad de relaciones posibles para traer inversiones y crecimiento a los argentinos", expresó.

Sobre la Secretaría de Finanzas, que dejó acéfala por el momento, resaltó: "Es un lugar muy querido, donde ingresamos al gobierno tanto el ministro Caputo, como el presidente del BCRA, Santiago Bausilli. Es muy lindo poder dejar al equipo bien plantado con todos los procesos de licitaciones y recuperaciones de dólares que hicimos durante todo este proceso".

Al ser consultado sobre las múltiples designaciones que realizó Werthein antes de dejar el cargo dijo que aún no se reunía con el equipo de Cancillería, por lo que tenía que analizar la situación.

El gran desafío de Quirno, en base a los deseos del primer mandatario argentino, será reforzar la relación con Donald Trump. "La agenda con los Estados Unidos se consolida día a día y lo estamos viendo constantemente. El Presidente ha tenido muchos viajes a ese país para cementar esa relación que está en un lugar óptimo y esto es otro paso más", manifestó.

