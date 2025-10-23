23 de octubre de 2025
{}
Tras la salida de Werthein

Javier Milei designó a Pablo Quirno como nuevo canciller

El presidente Javier Milei agradeció en las redes a Gerardo Werthein y le dio la bienvenida a su sucesor.

Javier Milei designó a Pablo Quirno como nuevo canciller.

Foto: Yemel Fil

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, fue designado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia al presidente Javier Milei, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia NA.

A partir del lunes, Quirno asumirá la conducción de la Cancillería Argentina, representando al país en el exterior. Su llegada al Palacio San Martín se concretará luego de las elecciones legislativas de medio término.

El funcionario es considerado un hombre de confianza del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y está alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien también podría sumarse formalmente al Gabinete Nacional a partir del 27 de octubre.

Milei confirmó el enroque y agradeció a Werthein por su gestión

La Oficina del Presidente confirmó el movimiento en el equipo de gobierno a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), pese a que el propio Javier Milei había señalado que anunciaría los cambios el domingo 26.

“El Presidente informa que el canciller Gerardo Werthein ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre”, expresó el comunicado oficial difundido por Casa Rosada.

“El presidente Javier G. Milei agradece al señor Werthein por los servicios prestados y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos”, añadieron desde el Ejecutivo.

Quirno, pieza clave del equipo económico de Caputo

En el mismo texto, la Oficina del Presidente confirmó que el nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que “logró evitar la mayor crisis de la historia del país” y fue “pieza fundamental de la construcción del milagro argentino”.

El comunicado destacó que Milei busca profundizar el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, consolidando la visión pro-mercado que impulsa su gestión en la segunda etapa de gobierno.

“El licenciado Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en acuerdos comerciales que dinamicen la economía nacional y fortalezcan los lazos entre los mercados internacionales y los productores argentinos”, remarcaron.

Una Cancillería enfocada en Occidente

Desde el Poder Ejecutivo también resaltaron que el nuevo canciller continuará construyendo alianzas internacionales para consolidar la reinserción de la Argentina en Occidente. Además, seguirá impulsando la batalla cultural que lidera Milei, tanto en el país como en el plano global, “en defensa de los valores occidentales y las ideas de la libertad”.

Pablo Quirno es licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero internacional.

Antes de su rol en el Gobierno, se desempeñó como asesor financiero y director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York, donde integró el Comité de Gerenciamiento Regional del banco.

Trayectoria internacional de Pablo Quirno

En el ámbito privado, Quirno asesoró a gobiernos y compañías de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia en operaciones de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.

Con su perfil técnico y experiencia global, su desembarco en la Cancillería argentina busca reforzar el vínculo entre la diplomacia económica y el modelo liberal que promueve el Gobierno de Milei.

El relevo en el Ministerio de Relaciones Exteriores consolida la presencia del equipo económico de Luis Caputo dentro del gabinete y marca una nueva etapa en la estrategia de inserción internacional de la Argentina.

