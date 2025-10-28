Cancillería: este martes, Pablo Quirno jurará en la Casa Rosada

El designado canciller Pablo Quirno será puesto en funciones formalmente este martes a las 17 en la Casa Rosada . Sucederá a Gerardo Werthein , quien había presentado su renuncia la semana última, pocos días antes de las elecciones legislativas.

El presidente Javier Milei le tomará juramento en una breve ceremonia en el Salón Blanco de la Casa Rosada , donde se prevé la presencia de familiares del funcionario y del resto de los ministros del Gabinete.

Cambios La Cancillería argentina se reorienta hacia un perfil financiero y de alineamiento con Estados Unidos

“Nunca Estados Unidos brindó un apoyo de semejante calibre. Y hoy (el sector diplomático) va a seguir siendo representado por un coloso que viene del Ministerio de Economía , que es Pablo Quirno ”, sostuvo Milei en su discurso del domingo a la noche tras conocerse el triunfo electoral.

Además del apoyo del Presidente, Quirno está bien considerado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , con quien trabó buena relación luego de haberla acompañado en marzo pasado en un viaje por Canadá, donde la hermana del mandatario participó de una cumbre con más de cien CEO's de empresas mineras que buscan invertir.

El nuevo ministro de Relaciones Exteriores se desempeñaba como Secretario de Finanzas del gobierno nacional, en la cartera que conduce Luis Caputo.

Actividad de Quirno esta semana

Este jueves, Quirno deberá asistir a la Cámara de Diputados para referirse a la situación financiera, en su rol como Secretario, sobre el Presupuesto 2026.

Los bloques opositores pusieron como fecha de dictamen el próximo martes para que el Presupuesto se trate en el recinto el 11 de noviembre, a fin de que se pueda discutir en el Senado antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

Si bien el oficialismo aspira a que la discusión se postergue hasta diciembre, cuando se convertirá en la primera minoría, por ahora se concentrará en obtener el respaldo para conseguir despacho de mayoría.