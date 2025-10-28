28 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
mapa interactivo

Elecciones 2025 en Luján de Cuyo: qué se juega en el Concejo Deliberante

Este domingo en Luján de Cuyo se eligieron legisladores del Tercer Distrito Electoral. Qué pasa con los concejales.

Concejo Deliberante de Luján de Cuyo.

Concejo Deliberante de Luján de Cuyo.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Luján de Cuyo.

En las elecciones 2025, además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

Lee además
Violento robo en Luján de Cuyo a un hombre que vendía un celular en las redes sociales
los ladrones escaparon

Pactó la venta de un celular en Luján de Cuyo pero lo asaltaron y balearon
Bomberos de Luján de Cuyo sofocaron el incendio.
el camionero sufrió heridas

Susto por un incendio a metros de una estación de servicio de Luján de Cuyo

En el caso de Luján de Cuyo se eligieron legisladores del Tercer Distrito Electoral, pero no hubo listas de concejales ya que se los elegirá en febrero del año próximo.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo

El Concejo lujanino tiene 12 bancas: 7 de La Unión Mendocina, 1 del PJ - Frente de Todos y 4 de Cambia Mendoza.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 bancas de LAUM (la de Guillermo Trentacoste, Malena Ábalos y María Isabel Barea) y 2 de Cambia Mendoza (Carlos Sala y Rubén Lázaro) y 1 del PJ (Paloma Scalco).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Andrés Sconfienza, Cecilia Soulé, Rolando Baldaso y Gabriela Della Blanca (LAUM), Laura Gómez y Adrián Devici (CM).

Embed

Temas
Seguí leyendo

Por una inesperada nevada en Vallecitos, es obligatorio transitar con cadenas

Manejaban ebrios en plena veda electoral en Luján de Cuyo y Ciudad

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido

Luján de Cuyo vive una Vendimia con récord de participación en sus fiestas distritales

Luján de Cuyo instala 9 mil micromedidores para mejorar el servicio de agua potable

Cacheuta tendrá un nuevo plan urbano, turístico y ambiental: en qué consiste

Luján de Cuyo fue sede del programa educativo "Energía Argentina"

Luján de Cuyo aprobó facilidades de pago de multas para jubilados y pensionados

LO QUE SE LEE AHORA
 ¿Entendimos cómo votar con la doble Boleta Única en Mendoza?
elecciones 2025

Los votos en blanco hablan: ¿entendimos cómo votar con la doble Boleta Única en Mendoza?

Las Más Leídas

Javier Milei pretende avanzar con la reforma laboral y tributaria. 
LA PROPUESTA

En qué consiste la reforma laboral de Javier Milei

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura

Las vainas y monedas secuestradas en Guaymallén.
un detenido

Importante secuestro de bronce tras un operativo en Guaymallén

Grave caso de violencia de género en Guaymallén. 
el agresor está libre

Brutal paliza de un hombre a su pareja en Guaymallén

Importante robo en la empresa Huincan de Coquimbito, Maipú.
no hay detenidos

Suculento robo en una empresa de Maipú

Te Puede Interesar

Javier Milei convocó a los gobernadores afines, pero Alfredo Cornejo no asistirá video
Este jueves

Milei convocó a los gobernadores afines, pero Cornejo no asistirá

Por Sitio Andino Política
Continuará el sistema de lucha antigranizo en el Sur provincial.
Continúa el sistema en el Sur

Respaldo total de la comunidad organizada de San Rafael para sostener la lucha antigranizo

Por Sitio Andino Departamentales
Los datos que dejó el escrutinio del domingo en Mendoza.
Más de lo que dejaron las comicios

Los que se quedaron en casa y la caída del voto en blanco: el pulso de las urnas en Mendoza

Por Facundo La Rosa