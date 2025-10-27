El Bus Tour Verde recorrió Guaymallén para promover la conciencia ecológica y el consumo local

El Bus Verde recorrió Guaymallén.

Se realizó una nueva edición del Bus Tour Verde en Guaymallén, una propuesta gratuita que invita a recorrer y descubrir el trabajo de productores locales comprometidos con el desarrollo de sostenibilidad del departamento.

image La actividad comenzó en la explanada de la Municipalidad de Guaymallén, donde los participantes pudieron conocer un poco de la historia del departamento. Desde allí partieron con el bus para iniciar un itinerario que incluyó paradas en el Vivero Las Marías, la pastelería Coffee Garden y la fábrica Deshidratados Los Ríos.

image Los asistentes pudieron conocer de cerca los procesos productivos, la historia de cada emprendimiento y las iniciativas que impulsan el crecimiento económico local. Al finalizar el tour, el bus regresó al punto de partida, concluyendo una jornada de exploración, aprendizaje y encuentro comunitario.

