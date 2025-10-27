27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Agenda verde

El Bus Tour Verde recorrió Guaymallén para promover la conciencia ecológica y el consumo local

La iniciativa municipal invitó a recorrer espacios productivos locales y conocer sus prácticas responsables con el ambiente y la comunidad.

El Bus Verde recorrió Guaymallén.

El Bus Verde recorrió Guaymallén.

image

La actividad comenzó en la explanada de la Municipalidad de Guaymallén, donde los participantes pudieron conocer un poco de la historia del departamento. Desde allí partieron con el bus para iniciar un itinerario que incluyó paradas en el Vivero Las Marías, la pastelería Coffee Garden y la fábrica Deshidratados Los Ríos.

Lee además
Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Guaymallén
mapa interactivo

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Guaymallén
El lugar donde ocurrió el accidente vial, en Guaymallén, en la mañana de este lunes.
investigan la mecánica del siniestro

Guaymallén: fuerte choque entre un auto y una camioneta dejó heridos
image

Los asistentes pudieron conocer de cerca los procesos productivos, la historia de cada emprendimiento y las iniciativas que impulsan el crecimiento económico local. Al finalizar el tour, el bus regresó al punto de partida, concluyendo una jornada de exploración, aprendizaje y encuentro comunitario.

Temas
Seguí leyendo

Estaba prófugo desde el 2023 y fue a votar en Guaymallén: quedó detenido

El arte como puente: Guaymallén y el Instituto IPSI homenajean a León Gieco

Saquearon dos casas en Guaymallén mientras sus dueños no estaban

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados

Guaymallén realizó una nueva jornada de formación para docentes de jardines maternales

Amplio operativo en Guaymallén: desarticulan una banda delictiva y detienen a un menor y dos adultos

Guaymallén Coral celebra su aniversario con un concierto imperdible

En Guaymallén: desde hoy y hasta el viernes restricción de tránsito en el Nudo Vial

LO QUE SE LEE AHORA
La garrafa en tu barrio: el cronograma del 27 de octubre al 1 de noviembre
Atención

"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 27 de octubre al 1 de noviembre

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Te Puede Interesar

El rescate fue en horas de la madrugada, en Uspallata.
despliegue policial

Importante operativo para rescatar a un hombre perdido en Uspallata

Por Pablo Segura
Quiénes son los nuevos concejales en San Martín tras los resultados de las Elecciones 2025.
Mapa interactivo

Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de San Martín

Por Cecilia Zabala
Tras las elecciones 2025, Alfredo Cornejo salió a hacer anuncios para el Este.
Tras las elecciones

Mendoza acelera su desarrollo vial: Cornejo presentó obras clave para el Este provincial

Por Florencia Martinez del Rio