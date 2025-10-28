Quedó en libertad bajo fianza el conductor que causó la muerte de un motociclista en Guaymallén

El conductor imputado por provocar la muerte del motociclista Oscar Emanuel Breccia (30) recuperó su libertad luego de un acuerdo entre todas las partes y el pago previo de una caución de 3 millones de pesos . El fatal accidente ocurrió el 13 de octubre de este año, cuando Lisandro Fabián Luffi (53) circulaba en contramano e impactó contra la motocicleta .

Tras el accidente, Luffi , oriundo del departamento de San Carlos , quedó detenido por disposición del fiscal de la Unidad Fiscal de Tránsito, Fernando Giunta , y posteriormente fue trasladado a la Penitenciaría Provincial . También había sido imputado por homicidio culposo agravado por conducir en contramano , en concurso ideal con lesiones culposas graves agravadas bajo la misma circunstancia.

El hombre estuvo alojado en calabozos y luego en prisión domiciliaria . Sin embargo, tras un acuerdo entre las partes y el pago de una caución de 3 millones de pesos , recuperó su libertad . Además, deberá cumplir con las siguientes reglas para no quedar detenido nuevamente : fijar y mantener el domicilio en el que reside, permanecer a disposición de la Justicia y concurrir a todas las citaciones que se le presenten.

Asimismo, la Justicia dispuso la prohibición de contacto y acercamiento con las víctimas , no podrá cometer delitos ni salir del país . El fallo fue dictado por la jueza Natacha Cabeza , tras el pedido de los abogados defensores de Lisandro Fabián Luffi, el fiscal que investiga el accidente y los representantes legales de las víctimas .

Cómo ocurrió el grave accidente en Guaymallén

Un trágico accidente vial provocó la muerte de un motociclista cuando una camioneta que circulaba en contramano por calle Mitre de San José, Guaymallén, embistió a una moto, provocando el fallecimiento de uno de los ocupantes de ese rodado, en tanto que su acompañante sufrió heridas de suma gravedad.

El siniestro ocurrió cerca de las 3 de lunes 13 de octubre en calle Mitre y Saavedra de San José, Guaymallén, y la víctima fatal fue identificada como Oscar Emanuel Breccia (30).

accidente vial, guaymallén La camioneta era conducida por un hombre de 53 años, domiciliado en San Carlos

De acuerdo a las primeras informaciones, la camioneta era conducida por un hombre de 53 años, domiciliado en San Carlos e identificado como Lisandro Luffi, quien arrojó resultado negativo en el control de alcoholemia. En aquel momento, el individuo quedó demorado.

La reconstrucción del siniestro indica que Luffi manejaba una camioneta Toyota Hilux, patente KWJ682, por Mitre al sur y al llegar al cruce con Saavedra, embistió a una moto que hacía lo suyo por esa arteria, de oeste a este. Parte de esta secuencia quedó captada por una cámara de seguridad.

La violencia del impacto provocó que los dos ocupantes del rodado menor quedaran tendidos en la vía pública, con graves heridas.

Al lugar llegaron distintas ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, pero los médicos, lamentablemente, no pudieron hacer nada para salvar la vida de Breccia, quien ya había fallecido.

Por su parte, su acompañante, Alejandro Mansilla (29), fue asistido en el lugar y derivado de urgencia al hospital Central, quien sufrió fractura de mandíbula, de fémur en la pierna izquierda y escoriaciones en todo el cuerpo.