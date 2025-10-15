Tras el fatal accidente en Guaymallén, imputaron al conductor que causó la muerte del motociclista

La Justicia imputó a Lisandro Fabián Luffi , de 53 años y oriundo de San Carlos, por su responsabilidad en el fatal accidente vial ocurrido en Guaymallén . El hecho se registró cuando Luffi circulaba en contramano por calle Mitre , donde impactó contra una motocicleta , ocasionando la muerte de su conductor, Oscar Emanuel Breccia , de 30 años.

El Ministerio Público Fiscal informó que Luffi fue imputado por homicidio culposo agravado por conducir en contramano, en concurso ideal con lesiones culposas graves agravadas bajo la misma circunstancia. Además, en los próximos días el Fiscal solicitará la prisión preventiva.

Además, el fiscal de la Unidad Fiscal de Tránsito, Fernando Giunta dispuso la detención de Luffi y posteriomente su traslado a la Penitenciaría Provincial , ya que considera que, de ser condenado, la pena deberá cumplirse en forma efectiva debido a la clara violación de las normas de tránsito.

Un trágico accidente vial provocó la muerte de un motociclista cuando una camioneta que circulaba en contramano por calle Mitre de San José, Guaymallén , embistió a una moto , provocando el fallecimiento de uno de los ocupantes de ese rodado, en tanto que su acompañante sufrió heridas de suma gravedad.

El siniestro ocurrió cerca de las 3 de estelunes en Mitre y Saavedra de San José, Guaymallén, y la víctima fatal fue identificada como Oscar Emanuel Breccia (30).

De acuerdo a las primeras informaciones, la camioneta era conducida por un hombre de 53 años, domiciliado en San Carlos e identificado como Lisandro Luffi, quien arrojó resultado negativo en el control de alcoholemia. En aquel momento, el individuo quedó demorado.

La reconstrucción del siniestro indica que Luffi manejaba una camioneta Toyota Hilux, patente KWJ682, por Mitre al sur y al llegar al cruce con Saavedra, embistió a una moto que hacía lo suyo por esa arteria, de oeste a este. Parte de esta secuencia quedó captada por una cámara de seguridad.

La violencia del impacto provocó que los dos ocupantes del rodado menor quedaran tendidos en la vía pública, con graves heridas.

Al lugar llegaron distintas ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, pero los médicos, lamentablemente, no pudieron hacer nada para salvar la vida de Breccia, quien ya había fallecido.

Por su parte, su acompañante, Alejandro Mansilla (29), fue asistido en el lugar y derivado de urgencia al hospital Central, quien sufrió fractura de mandíbula, de fémur en la pierna izquierda y escoriaciones en todo el cuerpo.