15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Polo Judicial

Tras el fatal accidente en Guaymallén, imputaron al conductor que causó la muerte del motociclista

Lisandro Fabían Luppi manejaba en contramano y fue acusado por homicidio culposo agravado y lesiones graves. Solicitarán la prisión preventiva.

En los próximos días, solicitarán la prisión preventiva

En los próximos días, solicitarán la prisión preventiva

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

La Justicia imputó a Lisandro Fabián Luffi, de 53 años y oriundo de San Carlos, por su responsabilidad en el fatal accidente vial ocurrido en Guaymallén. El hecho se registró cuando Luffi circulaba en contramano por calle Mitre, donde impactó contra una motocicleta, ocasionando la muerte de su conductor, Oscar Emanuel Breccia, de 30 años.

El Ministerio Público Fiscal informó que Luffi fue imputado por homicidio culposo agravado por conducir en contramano, en concurso ideal con lesiones culposas graves agravadas bajo la misma circunstancia. Además, en los próximos días el Fiscal solicitará la prisión preventiva.

Lee además
Guaymallén promueve el bienestar de toda la comunidad.
Atención en tu barrio

Guaymallén promueve el bienestar de personas, animales y ambiente
Bomberos tuvieron que rescatar a algunos de los ocupantes de los vehículos.
Vuelco

Grave accidente vial con heridos en Guaymallén

Además, el fiscal de la Unidad Fiscal de Tránsito, Fernando Giunta dispuso la detención de Luffi y posteriomente su traslado a la Penitenciaría Provincial, ya que considera que, de ser condenado, la pena deberá cumplirse en forma efectiva debido a la clara violación de las normas de tránsito.

accidente vial, guaymallén
El hecho se registró cuando Luffi circulaba en contramano por calle Mitre

El hecho se registró cuando Luffi circulaba en contramano por calle Mitre

Cómo ocurrió el grave accidente en Guaymallén

Un trágico accidente vial provocó la muerte de un motociclista cuando una camioneta que circulaba en contramano por calle Mitre de San José, Guaymallén, embistió a una moto, provocando el fallecimiento de uno de los ocupantes de ese rodado, en tanto que su acompañante sufrió heridas de suma gravedad.

El siniestro ocurrió cerca de las 3 de estelunes en Mitre y Saavedra de San José, Guaymallén, y la víctima fatal fue identificada como Oscar Emanuel Breccia (30).

accidente vial, guaymallén
Lisandro Fabián Luffi fue imputado por su responsabilidad en el fatal accidente vial ocurrido en Guaymallén

Lisandro Fabián Luffi fue imputado por su responsabilidad en el fatal accidente vial ocurrido en Guaymallén

De acuerdo a las primeras informaciones, la camioneta era conducida por un hombre de 53 años, domiciliado en San Carlos e identificado como Lisandro Luffi, quien arrojó resultado negativo en el control de alcoholemia. En aquel momento, el individuo quedó demorado.

La reconstrucción del siniestro indica que Luffi manejaba una camioneta Toyota Hilux, patente KWJ682, por Mitre al sur y al llegar al cruce con Saavedra, embistió a una moto que hacía lo suyo por esa arteria, de oeste a este. Parte de esta secuencia quedó captada por una cámara de seguridad.

Embed - MANEJÓ EN CONTRAMANO Y CAUSÓ UNA TRAGEDIA

La violencia del impacto provocó que los dos ocupantes del rodado menor quedaran tendidos en la vía pública, con graves heridas.

Al lugar llegaron distintas ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado, pero los médicos, lamentablemente, no pudieron hacer nada para salvar la vida de Breccia, quien ya había fallecido.

Por su parte, su acompañante, Alejandro Mansilla (29), fue asistido en el lugar y derivado de urgencia al hospital Central, quien sufrió fractura de mandíbula, de fémur en la pierna izquierda y escoriaciones en todo el cuerpo.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén lanza la Liga Cacique, un encuentro para jóvenes que fusiona freestyle, deporte y arte

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes

En fotos: un camión se enterró en una calle de Guaymallén

Guaymallén abrió la convocatoria para elegir a sus representantes distritales

Manejaba en contramano por Mitre de Guaymallén y mató a un motociclista

Guaymallén concluye su celebración de la nueva edición de la Fiesta de las Colectividades

Guaymallén acerca sus servicios a los vecinos con una nueva edición de "Muni Exprés"

LO QUE SE LEE AHORA
Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

Las Más Leídas

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael. video
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

Alerta por Zonda, el pronóstico para este miércoles 15 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

El mandatario argentino se refirió a su última visita a Estados Unidos.
Tras la polémica

Milei volvió a aclarar la frase de Trump y negó cambios en la relación con China

Por Sitio Andino Política
En los próximos días, solicitarán la prisión preventiva video
Polo Judicial

Tras el fatal accidente en Guaymallén, imputaron al conductor que causó la muerte del motociclista

Por Carla Canizzaro
La Selección de fútbol de Argentina de Diego Placente busca otra final histórica del Mundial Sub 20 en Chile.
Con santino andino

En vivo: la Sub 20 le gana 1 a 0 a Colombia por el pase a la final del Mundial

Por Sitio Andino Deportes