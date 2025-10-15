Guaymallén lanza la Liga Cacique, un encuentro para jóvenes que fusiona freestyle, deporte y arte

Liga Cacique en Guaymallén.

El Municipio de Guaymallén invita a toda la comunidad a disfrutar de la inauguración de la Liga Cacique, un nuevo evento de freestyle y arte urbano que recorrerá distintas plazas y espacios públicos del departamento.

La actividad tendrá lugar el viernes 17 de octubre, a partir de las 18.00 horas, en el Playón Municipal de Dorrego (Moldes esquina Boulevard Dorrego), y promete una tarde llena de ritmo, talento y diversión al aire libre.

image Guaymallén, un espacio para expresarse Liga Cacique combina música, improvisación y deporte, con el objetivo de brindar a las juventudes de Guaymallén un espacio para expresarse, compartir y disfrutar de los espacios verdes del departamento.

La jornada comenzará con un torneo de básquet 3×3, abierto a todos los presentes que deseen participar. Luego, se dará inicio a las batallas de freestyle, que contarán con la presencia de reconocidos artistas de la escena urbana local.

Además, habrá juegos de mesa, actividades temáticas y premios, para que todos los jóvenes puedan sumarse y disfrutar de una tarde diferente. La entrada al evento es gratuita.

