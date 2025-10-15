15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Juventud y expresión urbana

Guaymallén lanza la Liga Cacique, un encuentro para jóvenes que fusiona freestyle, deporte y arte

El municipio de Guaymallén propone una tarde al aire libre con batallas, torneos y actividades para disfrutar en comunidad.

Liga Cacique en Guaymallén.

Liga Cacique en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén invita a toda la comunidad a disfrutar de la inauguración de la Liga Cacique, un nuevo evento de freestyle y arte urbano que recorrerá distintas plazas y espacios públicos del departamento.

La actividad tendrá lugar el viernes 17 de octubre, a partir de las 18.00 horas, en el Playón Municipal de Dorrego (Moldes esquina Boulevard Dorrego), y promete una tarde llena de ritmo, talento y diversión al aire libre.

Lee además
Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal
Guillermo Agustín Armendariz, condenado por el homicidio de su padre en Guaymallén. 
juicio abreviado

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes
image

Guaymallén, un espacio para expresarse

Liga Cacique combina música, improvisación y deporte, con el objetivo de brindar a las juventudes de Guaymallén un espacio para expresarse, compartir y disfrutar de los espacios verdes del departamento.

La jornada comenzará con un torneo de básquet 3×3, abierto a todos los presentes que deseen participar. Luego, se dará inicio a las batallas de freestyle, que contarán con la presencia de reconocidos artistas de la escena urbana local.

Además, habrá juegos de mesa, actividades temáticas y premios, para que todos los jóvenes puedan sumarse y disfrutar de una tarde diferente. La entrada al evento es gratuita.

Temas
Seguí leyendo

En fotos: un camión se enterró en una calle de Guaymallén

Guaymallén abrió la convocatoria para elegir a sus representantes distritales

Manejaba en contramano por Mitre de Guaymallén y mató a un motociclista

Guaymallén concluye su celebración de la nueva edición de la Fiesta de las Colectividades

Guaymallén acerca sus servicios a los vecinos con una nueva edición de "Muni Exprés"

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Lo atacaron en Guaymallén, le dieron un puntazo y lo abandonaron en un descampado

La Policía de Mendoza realizó dos operativos por traslado irregular de ganado

LO QUE SE LEE AHORA
Museo Casa de San Martín
Compromiso social

En Casa de San Martín se realizará una cumbre contra la trata de personas y la explotación infantil en línea

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Cómo se votará en las elecciones 2025: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro en la provincia de Mendoza.
Justicia Electoral

Cómo se votará en las elecciones 2025 en Mendoza: dos boletas, doble urna y sin cuarto oscuro

Te Puede Interesar

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

Por Florencia Martinez del Rio
El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos
IMPACTO EN EL MERCADO CAMBIARIO

El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos

Por Sitio Andino Economía
Los Mondino y un gran festejo por el ascenso del Lobo mendocino.
destacado

Gimnasia y Diego Mondino: del sacrificio en silencio al grito eterno del ascenso

Por Martín Sebastián Colucci