Guaymallén abrió la convocatoria para elegir a sus representantes distritales

El Municipio d e Guaymallén informa que desde el lunes 13 hasta el 20 de octubre se abre la convocatoria para las personas interesadas en postularse como representantes distritales de la Vendimia 2026 .

Las postulantes participarán en el camino hacia la Fiesta Departamental de la Vendimia , instancia en la que se elegirá a la representante de Guaymallén para la próxima edición de la Fiesta de la Vendimia.

Las interesadas deberán completar el formulario de inscripción online disponible en el siguiente enlace: https://formularios.guaymallen.gob.ar/inscripcion-vendimia-2026/

Para conocer el reglamento con todos los detalles del concurso , deberán ingresar al siguiente enlace: REGLAMENTO REPRESENTANTES VENDIMIALES (1)

Además, el Municipio recuerda que las Delegaciones y Subdelegaciones estarán disponibles para asistir a aquellas personas que no cuenten con acceso a internet, brindando acompañamiento durante el proceso de inscripción.

De esta manera, Guaymallén invita a sus vecinas a formar parte de una de las tradiciones más representativas de la provincia, que celebra la identidad, el trabajo y la cultura de cada distrito.