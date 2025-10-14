Guaymallén abrió la convocatoria para elegir a sus representantes distritales

El Municipio de Guaymallén informa que desde el lunes 13 hasta el 20 de octubre se abre la convocatoria para las personas interesadas en postularse como representantes distritales de la Vendimia 2026.
Hasta el 20 de octubre podrán inscribirse las postulantes que deseen participar del camino hacia la Fiesta Departamental de la Vendimia en Guaymallén.
Las postulantes participarán en el camino hacia la Fiesta Departamental de la Vendimia, instancia en la que se elegirá a la representante de Guaymallén para la próxima edición de la Fiesta de la Vendimia.
Las interesadas deberán completar el formulario de inscripción online disponible en el siguiente enlace: https://formularios.guaymallen.gob.ar/inscripcion-vendimia-2026/
Para conocer el reglamento con todos los detalles del concurso, deberán ingresar al siguiente enlace: REGLAMENTO REPRESENTANTES VENDIMIALES (1)
Además, el Municipio recuerda que las Delegaciones y Subdelegaciones estarán disponibles para asistir a aquellas personas que no cuenten con acceso a internet, brindando acompañamiento durante el proceso de inscripción.
De esta manera, Guaymallén invita a sus vecinas a formar parte de una de las tradiciones más representativas de la provincia, que celebra la identidad, el trabajo y la cultura de cada distrito.