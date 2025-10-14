14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Tradición mendocina

Guaymallén abrió la convocatoria para elegir a sus representantes distritales

Hasta el 20 de octubre podrán inscribirse las postulantes que deseen participar del camino hacia la Fiesta Departamental de la Vendimia en Guaymallén.

Elección de reinas distritales en Guaymallén.

Elección de reinas distritales en Guaymallén.

Las postulantes participarán en el camino hacia la Fiesta Departamental de la Vendimia, instancia en la que se elegirá a la representante de Guaymallén para la próxima edición de la Fiesta de la Vendimia.

Lee además
Guillermo Agustín Armendariz, condenado por el homicidio de su padre en Guaymallén. 
juicio abreviado

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes
Camión recolector quedó hundido en una calle de Dorrego, Guaymallén. 
Dorrego

En fotos: un camión se enterró en una calle de Guaymallén
image

Requisitos para participar en Guaymallén

  • Ser mayor de 18 años.
  • Contar con al menos dos años de residencia en el departamento.
  • En el DNI debe figurar el distrito por el cual se realiza la postulación.

Para conocer el reglamento con todos los detalles del concurso, deberán ingresar al siguiente enlace: REGLAMENTO REPRESENTANTES VENDIMIALES (1)

Además, el Municipio recuerda que las Delegaciones y Subdelegaciones estarán disponibles para asistir a aquellas personas que no cuenten con acceso a internet, brindando acompañamiento durante el proceso de inscripción.

De esta manera, Guaymallén invita a sus vecinas a formar parte de una de las tradiciones más representativas de la provincia, que celebra la identidad, el trabajo y la cultura de cada distrito.

Temas
Seguí leyendo

Manejaba en contramano por Mitre de Guaymallén y mató a un motociclista

Guaymallén concluye su celebración de la nueva edición de la Fiesta de las Colectividades

Guaymallén acerca sus servicios a los vecinos con una nueva edición de "Muni Exprés"

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Lo atacaron en Guaymallén, le dieron un puntazo y lo abandonaron en un descampado

La Policía de Mendoza realizó dos operativos por traslado irregular de ganado

Guaymallén presentó la transformación histórica de la Ruta Nacional 7 en la Cumbre de Carreteras

Lo detuvieron por manejar alcoholizado en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
La mujer embarazada se encuentra internada en el Hospital Regional Malargüe.
Víctima de 21 años

Salvaje ataque a una joven embarazada en pleno centro de Malargüe

Las Más Leídas

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026.
Costos del servicio

¿Sube el boleto? Cómo serán los subsidios al transporte público en Mendoza en 2026

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

Sismo en Mendoza lunes 13 de octubre 
Se movió el piso

Tembló en Mendoza este lunes: ¿lo sentiste?

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

El hombre había trasladado a Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra
Escalofriante

Hallan un cuerpo mutilado e investigan si se trata del chofer desaparecido tras el doble femicidio

Te Puede Interesar

Aprueban cambios en las licitaciones para acelerar proyectos del Resarcimiento.
Requisitos

Obra pública: Cornejo ajustó detalles en las licitaciones para acelerar proyectos del Resarcimiento

Por Cecilia Zabala
Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina
DESDE WASHINGTON

Menos crecimiento y más inflación: el FMI actualizó sus proyecciones para Argentina

Por Sitio Andino Economía
Guillermo Agustín Armendariz, condenado por el homicidio de su padre en Guaymallén. 
juicio abreviado

Confesó que mató a su padre en Guaymallén y lo condenaron con atenuantes

Por Pablo Segura