Esta es la imagen de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

El concurso del Gobierno de Mendoza para seleccionar el Sistema de Identidad y Comunicación Visual que promocionará la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 – 90° aniversario y su calendario oficial, ya tiene ganadores.
Con el seudónimo “Mate”, los tunuyaninos Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo fueron elegidos ganadores del concurso para crear la identidad visual de la Fiesta.
El jurado eligió la propuesta presentada bajo el seudónimo “Mate”, perteneciente a los diseñadores Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo.
Este viernes 3 de octubre, el jurado evaluó las 37 propuestas presentadas y definió por mayoría el diseño ganador, que comunicará y publicitará la celebración más importante de Mendoza tanto en el país como en el exterior. El premio establecido para los autores es de 6 millones de pesos.
Además, se otorgaron dos menciones especiales:
Los tres autores de la propuesta seleccionada son oriundos de Tunuyán:
Con esta elección, la Fiesta de la Vendimia 2026 ya cuenta con la imagen oficial que acompañará las celebraciones del 90° aniversario de la mayor fiesta cultural de Mendoza.
El comité evaluador estuvo integrado por especialistas de distintas instituciones: Carolina Clavijo, Facundo Piedrafita y Lucas Ravalle por la Subsecretaría de Cultura; los jurados invitados Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale; y representantes académicos de la UNCuyo, Universidad del Aconcagua, Universidad Champagnat y Universidad de Mendoza.
También participaron delegados de institutos superiores de diseño y comunicación de la provincia, un representante de ADIMZA (Asociación de Diseñadores de Mendoza), un delegado de Emetur y un veedor designado por la Subsecretaría de Cultura. La escribana auxiliar de Gobierno, María Viviana Bruno, garantizó la transparencia del proceso.