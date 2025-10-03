3 de octubre de 2025
Sitio Andino
La identidad de la fiesta mayor

Esta es la imagen de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

Con el seudónimo “Mate”, los tunuyaninos Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo fueron elegidos ganadores del concurso para crear la identidad visual de la Fiesta.

La fiesta máxima de los mendocinos ya tiene imagen.

La fiesta máxima de los mendocinos ya tiene imagen.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El concurso del Gobierno de Mendoza para seleccionar el Sistema de Identidad y Comunicación Visual que promocionará la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 – 90° aniversario y su calendario oficial, ya tiene ganadores.

El jurado eligió la propuesta presentada bajo el seudónimo “Mate”, perteneciente a los diseñadores Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo.

El proceso de selección de la imagen de la Fiesta de la Vendimia 2026

Este viernes 3 de octubre, el jurado evaluó las 37 propuestas presentadas y definió por mayoría el diseño ganador, que comunicará y publicitará la celebración más importante de Mendoza tanto en el país como en el exterior. El premio establecido para los autores es de 6 millones de pesos.

Además, se otorgaron dos menciones especiales:

  • “Violeto”, primera mención.
  • “Vendimiador”, segunda mención.
Imagen Fiesta de la Vendimia 2026, Mate, equipo de diseño
El jurado y los ganadores de la imange de la Fiesta de la Vendimia 2026.

El jurado y los ganadores de la imange de la Fiesta de la Vendimia 2026.

Los ganadores de la imagen Vendimia 2026

Los tres autores de la propuesta seleccionada son oriundos de Tunuyán:

  • Rita Carrizo, egresada de Diseño Gráfico en la Universidad Champagnat, fotógrafa e ilustradora, con una diplomatura en narrativa transmedia.
  • Jonatan Quiroga, egresado del Profesorado de Artes Visuales en el IES 9-010 de San Carlos, con una diplomatura en Gestión Cultural (UNCuyo).
  • Luz Carrizo, egresada del IES 9-009 de Tupungato y estudiante de la Tecnicatura en Producción Audiovisual en la UNCuyo.

Con esta elección, la Fiesta de la Vendimia 2026 ya cuenta con la imagen oficial que acompañará las celebraciones del 90° aniversario de la mayor fiesta cultural de Mendoza.

Imagen Fiesta de la Vendimia 2026, Mate 02
"Mate", la imagen de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

"Mate", la imagen de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Quiénes fueron parte del jurado

El comité evaluador estuvo integrado por especialistas de distintas instituciones: Carolina Clavijo, Facundo Piedrafita y Lucas Ravalle por la Subsecretaría de Cultura; los jurados invitados Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale; y representantes académicos de la UNCuyo, Universidad del Aconcagua, Universidad Champagnat y Universidad de Mendoza.

También participaron delegados de institutos superiores de diseño y comunicación de la provincia, un representante de ADIMZA (Asociación de Diseñadores de Mendoza), un delegado de Emetur y un veedor designado por la Subsecretaría de Cultura. La escribana auxiliar de Gobierno, María Viviana Bruno, garantizó la transparencia del proceso.

Imagen Fiesta de la Vendimia 2026, Mate, equipo de diseño, jurado
