Esta es la imagen de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

La fiesta máxima de los mendocinos ya tiene imagen.

El concurso del Gobierno de Mendoza para seleccionar el Sistema de Identidad y Comunicación Visual que promocionará la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 – 90° aniversario y su calendario oficial, ya tiene ganadores.

El jurado eligió la propuesta presentada bajo el seudónimo “Mate” , perteneciente a los diseñadores Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo .

Festejo Quedó conformado el jurado de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

Festejo Vendimia 2026: cuatro propuestas compiten por celebrar los 90 años de la fiesta

Este viernes 3 de octubre, el jurado evaluó las 37 propuestas presentadas y definió por mayoría el diseño ganador, que comunicará y publicitará la celebración más importante de Mendoza tanto en el país como en el exterior. El premio establecido para los autores es de 6 millones de pesos .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Vendimia2026 | La Fiesta de la Vendimia 2026 ya tiene su diseño oficial. Con el seudónimo Mate, Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo fueron elegidos ganadores del concurso del Gobierno de Mendoza para representar la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, en su 90º aniversario. Tras evaluar 37 propuestas, el jurado seleccionó esta obra que comunicará y promocionará la fiesta a nivel nacional e internacional. Los autores recibirán un premio de $6.000.000 por su trabajo. Los ganadores son todos oriundos de Tunuyán: Rita Carrizo (diseño gráfico y fotografía, Universidad Champagnat), Jonatan Quiroga (profesorado en Artes Visuales y diplomatura en Gestión Cultural) y Luz Carrizo (IES 9-009 y estudiante de Producción Audiovisual en UNCuyo). Además, se otorgaron dos menciones especiales: Violeto y Vendimiador. #Vendimia2026 #Mate #Turismo #Mendoza"

“Violeto” , primera mención.

, primera mención. “Vendimiador”, segunda mención.

Imagen Fiesta de la Vendimia 2026, Mate, equipo de diseño El jurado y los ganadores de la imange de la Fiesta de la Vendimia 2026. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Los ganadores de la imagen Vendimia 2026

Los tres autores de la propuesta seleccionada son oriundos de Tunuyán:

Rita Carrizo , egresada de Diseño Gráfico en la Universidad Champagnat, fotógrafa e ilustradora, con una diplomatura en narrativa transmedia.

, egresada de Diseño Gráfico en la Universidad Champagnat, fotógrafa e ilustradora, con una diplomatura en narrativa transmedia. Jonatan Quiroga , egresado del Profesorado de Artes Visuales en el IES 9-010 de San Carlos, con una diplomatura en Gestión Cultural (UNCuyo).

, egresado del Profesorado de Artes Visuales en el IES 9-010 de San Carlos, con una diplomatura en Gestión Cultural (UNCuyo). Luz Carrizo, egresada del IES 9-009 de Tupungato y estudiante de la Tecnicatura en Producción Audiovisual en la UNCuyo.

Con esta elección, la Fiesta de la Vendimia 2026 ya cuenta con la imagen oficial que acompañará las celebraciones del 90° aniversario de la mayor fiesta cultural de Mendoza.

Imagen Fiesta de la Vendimia 2026, Mate 02 "Mate", la imagen de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Quiénes fueron parte del jurado

El comité evaluador estuvo integrado por especialistas de distintas instituciones: Carolina Clavijo, Facundo Piedrafita y Lucas Ravalle por la Subsecretaría de Cultura; los jurados invitados Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale; y representantes académicos de la UNCuyo, Universidad del Aconcagua, Universidad Champagnat y Universidad de Mendoza.

También participaron delegados de institutos superiores de diseño y comunicación de la provincia, un representante de ADIMZA (Asociación de Diseñadores de Mendoza), un delegado de Emetur y un veedor designado por la Subsecretaría de Cultura. La escribana auxiliar de Gobierno, María Viviana Bruno, garantizó la transparencia del proceso.