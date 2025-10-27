27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
insólito

Estaba prófugo desde el 2023 y fue a votar en Guaymallén: quedó detenido

Un hombre que estaba prófugo desde el 2023 intentó votar en una escuela de Guaymallén y quedó detenido, a disposición de la justicia.

La captura fue en la escuela Margarita Ulloa de Guaymallén.

La captura fue en la escuela Margarita Ulloa de Guaymallén.

 Por Pablo Segura

Un hombre de 36 años quedó detenido en Guaymallén luego de presentarse en una escuela para intentar votar en las elecciones legislativas de este domingo, cuando el individuo tenía un pedido de captura desde el 2023, el cual surgió inmediatamente.

Se trata de Daniel Enrique Vaca, quien al ser identificado por las autoridades del establecimiento, fue requisado por gendarmes y luego trasladado a la Comisaría Novena de Guaymallén.

Lee además
El lugar donde ocurrió el accidente vial, en Guaymallén, en la mañana de este lunes.
investigan la mecánica del siniestro

Guaymallén: fuerte choque entre un auto y una camioneta dejó heridos
el arte como puente: guaymallen y el instituto ipsi homenajean a leon gieco
Cultura y diversidad

El arte como puente: Guaymallén y el Instituto IPSI homenajean a León Gieco

Vaca fue sometido a un control biométrico para confirmar su identidad y así las autoridades ratificaron que se trataba de un hombre que tenía pedido de captura desde el 2023.

Estaba prófugo y fue a votar en Guaymallén: quedó detenido

El insólito episodio ocurrió en la escuela Margarita Ulloa, ubicada en Vírgen de Fátima y Benjamín Argumedo, en Guaymallén.

Cerca de las 12.30, Vaca se presentó en la escuela y se dirigió a su mesa, con el objetivo de emitir su voto.

Sin embargo, al identificarse frente a las autoridades, surgió el pedido de captura, por lo que se dio intervención a efectivos de Gendarmería Nacional Argentina.

Los efectivos, con control biométrico, ratificaron su identificación y luego, por directivas de la justicia, derivaron al hombre a la Comisaría Novena

En las próximas horas se definirá la situación procesal del acusado, dijeron fuentes judiciales.

La insólita detención no fue la única en el país. Al igual que en todas las elecciones, la policía logró capturar a varios prófugos cuando estos, llamativamente, intentaron votar. Según un primer análisis, hubo al menos 11 detenidos durante toda la jornada en distintos puntos del país.

Los sospechosos contaban con pedidos de captura por abuso sexual, violencia de género, robos y estafas, entre otros delitos.

Temas
Seguí leyendo

Saquearon dos casas en Guaymallén mientras sus dueños no estaban

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados

Guaymallén realizó una nueva jornada de formación para docentes de jardines maternales

Amplio operativo en Guaymallén: desarticulan una banda delictiva y detienen a un menor y dos adultos

Guaymallén Coral celebra su aniversario con un concierto imperdible

En Guaymallén: desde hoy y hasta el viernes restricción de tránsito en el Nudo Vial

Emotivos mensajes de despedida a Gastón Moyano, el joven colectivero que murió durante un asado familiar en Guaymallén

Regresa a Guaymallén el Bus Tour Verde: un paseo gratuito para conocer los secretos productivos

LO QUE SE LEE AHORA
El lugar donde ocurrió el accidente vial, en Guaymallén, en la mañana de este lunes.
investigan la mecánica del siniestro

Guaymallén: fuerte choque entre un auto y una camioneta dejó heridos

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Petri y Cornejo le dieron el mejor triunfo a Milei de todo el país.
Elecciones 2025

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

Te Puede Interesar

Luis Petri se encamina a la Gobernación de Mendoza.
Victoria de LLA - Cambia Mendoza

Luis Petri se encamina a la Gobernación de Mendoza

Por Sitio Andino Política
Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza
renovación en el Congreso

Elecciones 2025: Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza

Por Cecilia Zabala
Tras las elecciones 2025, así quedó el mapa político de la Argentina.
Provincia por provincia

Tras las elecciones 2025, así quedó el mapa político de la Argentina

Por Sitio Andino Política