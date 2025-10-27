Estaba prófugo desde el 2023 y fue a votar en Guaymallén: quedó detenido

La captura fue en la escuela Margarita Ulloa de Guaymallén.

Un hombre de 36 años quedó detenido en Guaymallén luego de presentarse en una escuela para intentar votar en las elecciones legislativas de este domingo, cuando el individuo tenía un pedido de captura desde el 2023, el cual surgió inmediatamente.

Se trata de Daniel Enrique Vaca, quien al ser identificado por las autoridades del establecimiento, fue requisado por gendarmes y luego trasladado a la Comisaría Novena de Guaymallén.

Cultura y diversidad El arte como puente: Guaymallén y el Instituto IPSI homenajean a León Gieco

investigan la mecánica del siniestro Guaymallén: fuerte choque entre un auto y una camioneta dejó heridos

Vaca fue sometido a un control biométrico para confirmar su identidad y así las autoridades ratificaron que se trataba de un hombre que tenía pedido de captura desde el 2023.

El insólito episodio ocurrió en la escuela Margarita Ulloa , ubicada en Vírgen de Fátima y Benjamín Argumedo, en Guaymallén.

Cerca de las 12.30, Vaca se presentó en la escuela y se dirigió a su mesa, con el objetivo de emitir su voto.

Sin embargo, al identificarse frente a las autoridades, surgió el pedido de captura, por lo que se dio intervención a efectivos de Gendarmería Nacional Argentina.

Los efectivos, con control biométrico, ratificaron su identificación y luego, por directivas de la justicia, derivaron al hombre a la Comisaría Novena

En las próximas horas se definirá la situación procesal del acusado, dijeron fuentes judiciales.

La insólita detención no fue la única en el país. Al igual que en todas las elecciones, la policía logró capturar a varios prófugos cuando estos, llamativamente, intentaron votar. Según un primer análisis, hubo al menos 11 detenidos durante toda la jornada en distintos puntos del país.

Los sospechosos contaban con pedidos de captura por abuso sexual, violencia de género, robos y estafas, entre otros delitos.