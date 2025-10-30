Ni fresno ni mora: el árbol ideal para poner junto a la pileta

Por Analía Martín







Elegir el árbol adecuado para plantar cerca de la pileta es clave para mantener el espacio ordenado y funcional. Un árbol que pierde hojas todo el año puede volver el mantenimiento un problema, además de afectar filtros y sistemas de bombeo. Por eso, existen especies que brindan sombra, estética y bajo mantenimiento, sin ensuciar el agua ni dañar el entorno.

Ciprés común: la opción recomendada El árbol más adecuado para colocar junto a una pileta en Mendoza es el ciprés común (Cupressus sempervirens). Su follaje es perenne, por lo que no pierde hojas de manera significativa, evitando que la piscina se llene de basura vegetal. Además, su crecimiento vertical permite ubicarlo en espacios medianos o amplios sin crear un efecto demasiado invasivo.

Otra ventaja clave es su raíz profunda y no agresiva, lo que disminuye el riesgo de levantar pisos o dañar el borde de la pileta, algo frecuente con especies como el fresno, el laurel o la mora. Este punto es especialmente importante en jardines mendocinos, donde el suelo compactado y las losetas son comunes.

En términos de clima, el ciprés se adapta muy bien a la región. Tolera el sol pleno, el viento zonda y la baja humedad ambiental, condiciones típicas de la provincia. A diferencia de las especies tropicales, no requiere humedad constante ni riego frecuente una vez establecido.

piletas, árboles, jardinería El árbol indicado para colocar cerca de una pileta es el Ciprés Características recomendadas para su cultivo cerca de la pileta: Altura esperada: 10 a 20 metros.

Distancia mínima al borde de la pileta: 2 metros.

Riego: moderado, evitando encharcamientos.

Suelo: bien drenado, preferiblemente arenoso o franco. Jardinería y árbol en ambientes con piscina En proyectos de jardinería que buscan acompañar una pileta, la elección no debe basarse solo en la estética. Lo fundamental es evitar especies que pierdan hojas, flores o frutos en cantidad, porque esto ensucia el agua y obliga a una limpieza constante. pileta con hojas secas Parece poco importante considerar qué árbol colocar cercad e la pileta, hasta que tenemos que limpiar los filtros Por ejemplo: La mora mancha pisos y llena el agua de residuos.

mancha pisos y llena el agua de residuos. El plátano suelta pelusas que se adhieren a filtros.

suelta pelusas que se adhieren a filtros. El fresno pierde hojas durante casi todo el otoño. En cambio, el ciprés mantiene su copa verde durante todo el año, reduciendo el mantenimiento general del jardín y haciendo más placentero el uso de la pileta en verano. Aporta frescura, elegancia y una presencia verde permanente sin complicar la limpieza del agua ni los sistemas estructurales del patio.

Compartí la nota:







