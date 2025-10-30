30 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 30 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.

Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 30 de octubre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del jueves 30 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Con el impulso de Mercurio en Sagitario, las energías cósmicas se alinean a tu favor para el crecimiento profesional. Es un día para ser grande en tus pensamientos y acciones y no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Viene un ascenso laboral o una mejor propuesta de trabajo. Mantén la determinación y evita confiarte demasiado.

Lee además
Astrología: 3 signos que vivirán una semana inolvidable en el amor
Amor y destino

Astrología: 3 signos que vivirán una semana inolvidable en el amor
Conocé el horóscopo para este martes 28 de octubre: qué dicen los astros para los signos.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 28 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

El enfoque sigue siendo la reconfiguración de tus valores materiales y tu economía. Utiliza tu visión clara y realista para enfocarte en inversiones sólidas y decisiones inteligentes. Es importante que te centres en lo que sabes hacer, ya que tus habilidades son tu mayor recurso.

Géminis (22 de mayo - 21 de junio)

Tu reto es la organización y la constancia. Disfrutarás de gran determinación, fuerza y éxito, especialmente si utilizas tu energía creativa y tu talento para innovar. Sin embargo, debes evitar la confusión y los contratiempos, concentrándote al máximo en tu trabajo y revisando documentos.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Transitarás una jornada donde te reencontrarás con tu entusiasmo natural. Es un momento óptimo para tomar decisiones importantes. En el ámbito laboral, flexibiliza tu método y replantea nuevas metas, ya que un cambio de dirección te traerá satisfacciones. En el amor, una actitud serena te ayudará a superar cualquier conflicto.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Te sentirás con tranquilidad y felicidad, logrando el éxito sin grandes esfuerzos si usas tu potencial creativo. Recibirás ganancias gracias a tus amistades o personas asociadas a ti. Los estudios están muy bien aspectados, al igual que los viajes cortos o la asistencia a seminarios. Evita ser impulsivo y confía en tu intuición.

Virgo (23 de agosto - 23 de septiembre)

Es posible que surja una oportunidad que cambie el rumbo de tu vida profesional. El consejo es ser conservador y evitar las decisiones impulsivas. Es importante que atiendas tu bienestar; si tienes alguna molestia física, no dudes en agendar una cita con un especialista.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Estás en un buen momento para asumir tu poder y tomar decisiones. Tu confianza es consistente y estás listo para elegir. En lo económico, se favorecen las inversiones, pero debes tener cuidado de no ir en varias direcciones a la vez. Es un excelente día para planificar viajes y recibir al amor.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Hoy recuperarás tu capacidad de intuir las cosas, lo que te ahorrará problemas si escuchas a tu voz interior. Podrías recibir noticias de tu pareja que los harán muy felices a ambos, y si estás soltero, se vislumbra una relación intensa. Si la familia te llama, acude, ya que su información será útil.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Gracias al trabajo arduo, conseguirás progresar y podrías recibir buenas noticias. Este es un día para la tenacidad, la paciencia y la tolerancia. Podrías conseguir ganancias a través de propiedades o viajes. Tu optimismo te impulsa, y un paseo con amigos o una comida familiar te sentarán de maravilla.

horoscopo.jpg
Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.

Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tu principal objetivo debe ser mejorar tu posición laboral y empezar a hacer cambios para que tu avance profesional no se detenga. Recuerda que no es positivo anclarse en una etapa: las relaciones, tanto laborales como amorosas, necesitan evolucionar a diario.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Debes proyectar tus metas y cumplirlas de manera ordenada. Cuidado con la inseguridad que puede conspirar contra tus objetivos. En el hogar, los conflictos con seres queridos pueden surgir por falta de apego; evita dispersar tus energías afectivas.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Si te sientes saturado, recurre a herramientas como las flores de Bach o la aromaterapia para recuperar el entusiasmo. En el amor, es un buen momento para conocer a alguien con una afinidad especial o para renovar la dinámica con tu pareja. En lo laboral, un proyecto antiguo podría reactivarse; evalúa los riesgos.

Temas
Seguí leyendo

Astrología: los 3 signos con más posibilidades de encontrar el amor esta semana

Conocé el horóscopo para este viernes 24 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: los 2 signos que reconsideran su carrera profesional

Conocé el horóscopo para este jueves 23 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este miércoles 22 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: qué signos tienen más chances de recibir una propuesta romántica esta semana

Conocé el horóscopo para este martes 21 de octubre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 20 de octubre: qué dicen los astros para los signos

LO QUE SE LEE AHORA
Ni fresno ni mora: el árbol ideal para poner junto a la pileta
Sombra sin suciedad

Ni fresno ni mora: el árbol ideal para poner junto a la pileta

Las Más Leídas

La planta de Jugos Australes 
Conflicto vitivinícola

La Justicia de Mendoza confirmó condena millonaria en dólares contra empresario de la vitivinicultura

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé. Fotos de Instagram
Felicidad

A un mes de ser madre, una Reina de la Vendimia mostró las primeras imágenes de su bebé

Fabián Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino. 
Argentina Mining Cuyo 2025

Desde cuándo Mendoza producirá cobre para exportar al mundo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 29 de octubre

San Martín y Cipolletti, en Godoy Cruz, donde ocurrió el trágico accidente. 
tenía 56 años

Trágica muerte de un operario en Godoy Cruz

Te Puede Interesar

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible. Imagen generada con IA
Argentina Mining 2025

DGE y Minería: Mendoza pone el foco en la sostenibilidad escolar y la formación minera flexible

Por Natalia Mantineo
El menor permanece internado en el hospital Notti de Guaymallén.
buscan al agresor

Tras una riña en Guaymallén, apuñalaron a un menor de 13 años

Por Pablo Segura
El Paso Internacional Los Libertadores operará con dotación máxima por el feriado de fin de octubre
Atención viajeros

Paso Los Libertadores: implementarán un operativo especial este fin de semana

Por Celeste Funes