30 de octubre de 2025
Sitio Andino
Ni por higiene ni por comodidad: por qué no se deben dejar ollas con comida en la heladera

Guardar ollas con comida en la heladera puede parecer funcional, pero en realidad genera problemas. Descubrí qué riesgos tiene y cómo evitarlos.

Por Juan Pablo Strappazzon

Es muy común conocer a personas que suelen guardar las ollas con comida directamente en la heladera. Aunque este hábito pueda parecer funcional, en realidad puede generar ciertos problemas que conviene conocer y evitar, los cuales te explicaremos a continuación.

Qué pasa si guardás ollas con comida en la heladera

Expertos advierten que guardar comida en ollas de metal dentro de la heladera puede generar inconvenientes. El frío tarda más en llegar al centro de la preparación, lo que hace que la comida se enfríe más lentamente y aumenta el riesgo de proliferación bacteriana.

Además, el contacto sostenido con el metal puede afectar el sabor y la textura de los alimentos, especialmente si este objeto no es de acero inoxidable o tiene el recubrimiento desgastado, provocando cambios indeseados en la calidad de la comida.

La opción más segura es transferir los alimentos a recipientes de vidrio o plástico más pequeños. Esto permite que el frío se distribuya de manera rápida y uniforme, protegiendo la salud y manteniendo el sabor original de los platos. / TN

Aplicar estos sencillos consejos puede transformar tu cocina y permitirte disfrutar de comidas más frescas y saludables cada día. Además, no te pierdas nuestras otras notas con consejos para cocinar mejor tus vegetales, conservar los nutrientes y organizar tu cocina.

