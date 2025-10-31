Plantas para sembrar en noviembre y llenar el jardín de flores en verano

Elegir las plantas adecuadas en noviembre es clave para asegurarnos un jardín lleno de color cuando llegue el verano mendocino. Este es un momento estratégico del calendario , donde las temperaturas comienzan a subir y el suelo conserva aún buena humedad. Sembrar ahora permite que las especies se adapten y desarrollen raíces fuertes antes de los días más calurosos.

Noviembre ofrece condiciones ideales para iniciar el crecimiento vegetal: días más largos, temperaturas estables y menos riesgo de heladas. Sembrar en este momento significa preparar el jardín para su mejor momento: diciembre, enero y febrero. En Mendoza, donde el verano puede ser seco e intenso, apostar por especies resistentes y adaptables es fundamental.

Además, trabajar ahora permite planificar mejor los espacios, elegir colores y combinar alturas entre especies. Una elección consciente puede transformar un patio, balcón o cantero simple en un espacio vivo y dinámico. A continuación, tres plantas que se destacan por su belleza, resistencia y floración abundante.

La Achillea millefolium es una opción confiable para quienes buscan bajo mantenimiento. Soporta muy bien el sol pleno y la sequía , lo que la convierte en una aliada perfecta para el clima mendocino. Sus flores pequeñas y agrupadas en racimos aportan un toque cálido, en tonos que van del amarillo al rosado.

Para obtener mejores resultados:

Elegir un sitio con buena luz

Asegurar suelo drenado (evitar encharcamientos)

Reducir el riego una vez establecida

Quitar flores marchitas para prolongar floración

Es una planta que atrae abejas y mariposas, mejorando la vida del jardín.

_Achillea millefolium (Milenrama) y Zinnia elegans , jardinería Achillea millefolium (Milenrama) y Zinnia elegans (Zinnia), dos plantas que si siembras en noviembre te darán flores en verano

2. Zinnia elegans (Zinnia)

La zinnia es una clásica del verano. Su floración es intensa, colorida y duradera, ideal para jardineros que buscan impacto visual. Además, se adapta fácilmente a macetas, canteros y jardines soleados.

Se recomienda sembrarla en líneas o grupos para lograr un efecto más vistoso. Cuanto más sol reciba, más floración ofrecerá. Requiere riegos regulares pero moderados, y agradece suelos aireados.

3. Portulaca grandiflora (Verdolaga flor)

Esta planta rastrera es perfecta para cubrir bordes y macetas colgantes. Resiste el calor extremo y florece sin esfuerzo, incluso en suelos pobres. Su punto fuerte es la variedad de colores vibrantes que abre cada mañana con el sol. La portulaca demanda muy poco riego y prácticamente ningún mantenimiento. Es ideal para quienes quieren color sin complicaciones.

Sembrar en noviembre es apostar a un verano lleno de flores y vida. La milenrama, la zinnia y la portulaca combinan resistencia, color y facilidad de cuidado, cualidades esenciales para los jardines de Mendoza. Elegir bien hoy significa disfrutar más mañana, cuando el calor traiga con él la explosión del jardín en su máximo esplendor.