22 de octubre de 2025
{}
Descubrí las 6 razas de perro que mejor se adaptan al clima de Mendoza y por qué

Descubre qué perro se lleva mejor con el clima mendocino tanto en invierno como en verano y por qué podría ser la mascota ideal para acompañarte todo el año.

Descubrí las tres razas de perro que mejor se adaptan al clima de Mendoza y por qué

 Por Analía Martín

Si estás pensando en tener un perro en Mendoza, considerá el clima antes de elegir la raza. La amplitud térmica, el viento zonda y los veranos secos pueden afectar su bienestar. No todos los perros toleran igual el calor ni la falta de humedad, por lo que conocer sus características garantiza una vida más cómoda. Y ahorro en el veterinario.

  • Dogo Argentino: criado originalmente para la caza en climas áridos, este perro se adapta muy bien al calor mendocino. Su pelaje blanco y corto ayuda a reflejar el sol, y su fortaleza física lo convierte en un excelente guardián.
  • Galgo: su cuerpo delgado y pelo fino le permiten soportar altas temperaturas sin dificultad. Es un perro tranquilo, de bajo mantenimiento, ideal para quienes buscan una compañía serena.
  • Fox Terrier: en su versión de pelo corto, este perro ágil y vivaz se acomoda perfectamente a los días secos y soleados. Además, es una raza que disfruta de la actividad al aire libre, algo que abunda en la provincia.
Dogo argentino, galgo, Fox terrier, raza de perros, mascota

Mascotas que soportan mejor el frío mendocino

El invierno en Mendoza puede ser riguroso, con heladas nocturnas y temperaturas bajo cero. En este contexto, los perros con doble capa de pelo o con buena masa corporal resisten mejor el frío. Algunas razas destacadas son:

  • Pastor Alemán: muy común en zonas rurales y suburbanas, su pelaje denso lo protege del viento zonda y del frío invernal. Además, es una mascota leal y versátil, fácil de entrenar y excelente para la convivencia familiar.
  • Husky Siberiano: aunque no es tan frecuente como otras razas, cada vez más mendocinos lo eligen por su belleza y resistencia. Su pelaje espeso lo hace ideal para las noches frías, pero debe tener sombra y agua en verano.
  • Labrador Retriever: adaptable y sociable, este perro soporta bien las variaciones de temperatura si se lo mantiene hidratado en verano y abrigado en invierno. Es una de las razas más equilibradas para el clima mendocino.
pastor alemán, Husky Siberiano, labrador retriever, raza de perros, mascota

Consideraciones fundamentales, más allá del clima

Al decidir qué perro adoptar o comprar, es clave considerar tanto el espacio disponible como la rutina familiar. En zonas urbanas con patios pequeños, un perro de tamaño mediano y pelo corto puede ser la mejor opción, mientras que en fincas o casas rurales se pueden elegir razas más grandes y activas.

Además, el cuidado diario influye tanto como la raza: un perro bien alimentado, ejercitado y protegido del sol o del frío extremo se adaptará mejor al entorno mendocino, sin importar su origen. En definitiva, el mejor perro para el clima de Mendoza será aquel cuya energía y características coincidan con el estilo de vida de su familia, y que reciba el cariño y la atención que toda mascota merece.

