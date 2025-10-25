Descubrí la importancia de vacunar a tu mascota, según los veterinarios

Vacunar a tu mascota es un acto de amor y responsabilidad. Las vacunas refuerzan su sistema inmunológico y la protegen de enfermedades graves que pueden ser mortales o contagiosas para otros animales e incluso para las personas. Mantener al día su calendario de vacunación es clave para garantizar una vida larga, sana y feliz.
Los beneficios de vacunar a tu mascota
Las vacunas son una herramienta esencial de prevención veterinaria. No sólo protegen a tu mascota, sino que también contribuyen a la salud pública. Entre los principales beneficios se destacan:
Defensa contra enfermedades graves: los perros se protegen del parvovirus, moquillo y rabia, mientras que los gatos evitan la panleucopenia, rinotraqueítis, calicivirus y leucemia felina.
Prevención de contagios: al vacunar, ayudás a evitar la propagación de enfermedades entre animales de tu comunidad.
Protección frente a zoonosis: algunas enfermedades, como la rabia, pueden transmitirse a las personas, por lo que la vacunación es también una medida de seguridad para el hogar.
Ahorro en tratamientos: prevenir siempre será más económico que curar. Las vacunas reducen el riesgo de gastos veterinarios por enfermedades graves.
Incluso las mascotas que viven en interiores deben vacunarse, ya que los virus pueden ingresar a través de zapatos, ropa o visitas.
Riesgos de no vacunar a tu perro o gato
Cuando una mascota no está vacunada, se convierte en un blanco fácil para virus y bacterias. Enfermedades como el moquillo o la leucemia felina pueden resultar fatales. Además, los animales sin vacunar pueden transmitir infecciones a otros, afectando el equilibrio sanitario de toda la comunidad.
Los cachorros y gatitos son especialmente vulnerables. Si no reciben sus primeras dosis en el momento adecuado, su organismo queda desprotegido en una etapa crítica de desarrollo.
Calendario y cuidados previos a la vacunación
Cada animal necesita un esquema de vacunación adaptado a su edad y estilo de vida. Según los veterinarios, estos son los factores más importantes a tener en cuenta:
Edad: los cachorros comienzan a vacunarse entre las 6 y 8 semanas; los adultos requieren refuerzos anuales o cada tres años.
Estado de salud: nunca se debe vacunar a una mascota enferma.
Desparasitación previa: antes de vacunar, el animal debe estar libre de parásitos internos y externos.
Examen veterinario: es fundamental que un profesional confirme que la mascota está en condiciones para recibir la vacuna.
Vacunar en el momento equivocado o sin control veterinario puede ser contraproducente. Sólo un especialista puede indicar cuándo y qué vacunas necesita tu mascota.
Vacunar no es un trámite: es un compromiso con la vida. Al hacerlo, cuidás a tu perro o gato y también a quienes conviven con él. Mantener al día el calendario de vacunación es una de las mejores formas de demostrar cariño y responsabilidad hacia tu compañero fiel.