25 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud animal preventiva

Descubrí la importancia de vacunar a tu mascota, según los veterinarios

Vacunar a tu perro o gato no sólo cuida la salud de tu mascota, también previene enfermedades que pueden afectar a toda la familia.

Descubrí la importancia de vacunar a tu mascota, según los veterinarios

Descubrí la importancia de vacunar a tu mascota, según los veterinarios

 Por Analía Martín

Vacunar a tu mascota es un acto de amor y responsabilidad. Las vacunas refuerzan su sistema inmunológico y la protegen de enfermedades graves que pueden ser mortales o contagiosas para otros animales e incluso para las personas. Mantener al día su calendario de vacunación es clave para garantizar una vida larga, sana y feliz.

Los beneficios de vacunar a tu mascota

Las vacunas son una herramienta esencial de prevención veterinaria. No sólo protegen a tu mascota, sino que también contribuyen a la salud pública. Entre los principales beneficios se destacan:

Lee además
Cómo saber si tu perro tiene depresión y qué hacer para ayudarlo
Bienestar animal

Cómo saber si tu perro tiene depresión y qué hacer para ayudarlo
10 alimentos que tu mascota nunca debe comer: protege la salud de tu perro o gato
Alimentación peligrosa

10 alimentos que tu mascota nunca debe comer: protege la salud de tu perro o gato
  • Defensa contra enfermedades graves: los perros se protegen del parvovirus, moquillo y rabia, mientras que los gatos evitan la panleucopenia, rinotraqueítis, calicivirus y leucemia felina.
  • Prevención de contagios: al vacunar, ayudás a evitar la propagación de enfermedades entre animales de tu comunidad.
  • Protección frente a zoonosis: algunas enfermedades, como la rabia, pueden transmitirse a las personas, por lo que la vacunación es también una medida de seguridad para el hogar.
  • Ahorro en tratamientos: prevenir siempre será más económico que curar. Las vacunas reducen el riesgo de gastos veterinarios por enfermedades graves.

Incluso las mascotas que viven en interiores deben vacunarse, ya que los virus pueden ingresar a través de zapatos, ropa o visitas. Incluso las mascotas que viven en interiores deben vacunarse, ya que los virus pueden ingresar a través de zapatos, ropa o visitas.

vacunar a tu gato, mascota
La vacuna es un beneficios para tu mascota, otros animales y para tu familia

La vacuna es un beneficios para tu mascota, otros animales y para tu familia

Riesgos de no vacunar a tu perro o gato

Cuando una mascota no está vacunada, se convierte en un blanco fácil para virus y bacterias. Enfermedades como el moquillo o la leucemia felina pueden resultar fatales. Además, los animales sin vacunar pueden transmitir infecciones a otros, afectando el equilibrio sanitario de toda la comunidad.

Los cachorros y gatitos son especialmente vulnerables. Si no reciben sus primeras dosis en el momento adecuado, su organismo queda desprotegido en una etapa crítica de desarrollo.

Calendario y cuidados previos a la vacunación

Cada animal necesita un esquema de vacunación adaptado a su edad y estilo de vida. Según los veterinarios, estos son los factores más importantes a tener en cuenta:

  • Edad: los cachorros comienzan a vacunarse entre las 6 y 8 semanas; los adultos requieren refuerzos anuales o cada tres años.
  • Estado de salud: nunca se debe vacunar a una mascota enferma.
  • Desparasitación previa: antes de vacunar, el animal debe estar libre de parásitos internos y externos.
  • Examen veterinario: es fundamental que un profesional confirme que la mascota está en condiciones para recibir la vacuna.
vacuna a tu perro, mascota
Mascota | Aunque tu perro viva en interiores, debe ser vacunado

Mascota | Aunque tu perro viva en interiores, debe ser vacunado

Vacunar en el momento equivocado o sin control veterinario puede ser contraproducente. Sólo un especialista puede indicar cuándo y qué vacunas necesita tu mascota.

Vacunar no es un trámite: es un compromiso con la vida. Al hacerlo, cuidás a tu perro o gato y también a quienes conviven con él. Mantener al día el calendario de vacunación es una de las mejores formas de demostrar cariño y responsabilidad hacia tu compañero fiel.

Temas
Seguí leyendo

Descubrí las 6 razas de perro que mejor se adaptan al clima de Mendoza y por qué

Cómo saber si tu mascota tiene alergia ambiental y qué hacer para aliviarla

La Justicia europea equipara la pérdida de un perro con la de una maleta

Cómo saber si tu mascota te quiere: las señales sutiles que revela su amor, según expertos

Tres razas de perro ideales para convivir con niños pequeños, según la Inteligencia Artificial

Mascota: tres plantas seguras para tu gato y perfectas para decorar tu casa

Así descubre tu perro la tranquilidad cuando le das un momento de silencio

Mascota: ¿por qué los perros comen pasto?

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo diseñar un jardín con viñas podadas: belleza y utilidad regional
Belleza mendocina

Cómo diseñar un jardín con parras: belleza y utilidad regional

Las Más Leídas

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido
Dolor en Mendoza

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido

Brutal ataque de dos perros al trabajador de un galpón en Las Heras. 
la víctima quedó internada

Brutal ataque de dos perros a un hombre en Las Heras

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

La Lepra lo cerró desde los doce pasos.
dale lepra

¡Historia posta! Independiente Rivadavia le ganó a River en los penales y es finalista de la Copa Argentina

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de octubre EN VIVO
juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de octubre

Te Puede Interesar

El medicamento gemelo de Ozempic: una herramienta contra la obesidad, no un atajo para adelgazar.
Salud

El medicamento "gemelo" de Ozempic: una herramienta contra la obesidad, no un atajo para adelgazar

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
De JP Morgan al Gobierno: Luis Caputo suma a Daza en el área de Finanzas

De JP Morgan al Gobierno: Luis Caputo suma a Daza en el área de Finanzas

Por Sitio Andino Política