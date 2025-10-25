Descubrí la importancia de vacunar a tu mascota, según los veterinarios

Vacunar a tu mascota es un acto de amor y responsabilidad. Las vacunas refuerzan su sistema inmunológico y la protegen de enfermedades graves que pueden ser mortales o contagiosas para otros animales e incluso para las personas. Mantener al día su calendario de vacunación es clave para garantizar una vida larga, sana y feliz.

Las vacunas son una herramienta esencial de prevención veterinaria. No sólo protegen a tu mascota , sino que también contribuyen a la salud pública. Entre los principales beneficios se destacan:

Incluso las mascotas que viven en interiores deben vacunarse, ya que los virus pueden ingresar a través de zapatos, ropa o visitas. Incluso las mascotas que viven en interiores deben vacunarse, ya que los virus pueden ingresar a través de zapatos, ropa o visitas.

Cuando una mascota no está vacunada, se convierte en un blanco fácil para virus y bacterias. Enfermedades como el moquillo o la leucemia felina pueden resultar fatales. Además, los animales sin vacunar pueden transmitir infecciones a otros, afectando el equilibrio sanitario de toda la comunidad.

La vacuna es un beneficios para tu mascota, otros animales y para tu familia

Los cachorros y gatitos son especialmente vulnerables. Si no reciben sus primeras dosis en el momento adecuado, su organismo queda desprotegido en una etapa crítica de desarrollo.

Calendario y cuidados previos a la vacunación

Cada animal necesita un esquema de vacunación adaptado a su edad y estilo de vida. Según los veterinarios, estos son los factores más importantes a tener en cuenta:

Edad: los cachorros comienzan a vacunarse entre las 6 y 8 semanas; los adultos requieren refuerzos anuales o cada tres años.

los cachorros comienzan a vacunarse entre las 6 y 8 semanas; los adultos requieren refuerzos anuales o cada tres años. Estado de salud: nunca se debe vacunar a una mascota enferma.

nunca se debe vacunar a una mascota enferma. Desparasitación previa: antes de vacunar, el animal debe estar libre de parásitos internos y externos.

antes de vacunar, el animal debe estar libre de parásitos internos y externos. Examen veterinario: es fundamental que un profesional confirme que la mascota está en condiciones para recibir la vacuna.

vacuna a tu perro, mascota Mascota | Aunque tu perro viva en interiores, debe ser vacunado

Vacunar en el momento equivocado o sin control veterinario puede ser contraproducente. Sólo un especialista puede indicar cuándo y qué vacunas necesita tu mascota.

Vacunar no es un trámite: es un compromiso con la vida. Al hacerlo, cuidás a tu perro o gato y también a quienes conviven con él. Mantener al día el calendario de vacunación es una de las mejores formas de demostrar cariño y responsabilidad hacia tu compañero fiel.